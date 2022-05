Wikimedia arrête les dons en cryptomonnaies suite à un vote de sa communauté

La Wikimedia Foundation (WMF) n'acceptera bientôt plus les dons en cryptomonnaies. Effectivement, jusqu'ici, la société mère de Wikipédia acceptait les dons en Bitcoin (BTC), Ether (ETH), ou en Bitcoin Cash (BCH), mais cela ne sera bientôt plus possible suite à un long et mouvementé débat de 3 mois au sein de la communauté.

The Wikimedia Foundation has decided to stop accepting cryptocurrency donations. The decision was made based on a community request that the WMF no longer accept crypto donations, which came out of a three-month-long discussion that wrapped up earlier this month. pic.twitter.com/RHAD0FRA5W

— Molly White (@molly0xFFF) May 1, 2022