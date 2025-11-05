Bitcoin sous les 100 000 dollars - Jusqu'où ira la chute ?

Le cours du Bitcoin (BTC) est brièvement passé sous les 100 000 dollars cette nuit, un seuil qu’il n’avait pas atteint depuis de nombreux mois. Jusqu’où pourrait continuer à chuter la plus grande cryptomonnaie ?

Le cours du Bitcoin passe brièvement sous les 100 000 dollars

Le cours du Bitcoin avait atteint un record absolu il y a tout juste un mois. Mais les performances du BTC ont refroidi les ardeurs depuis : la cryptomonnaie a en effet perdu 19 % depuis, par chutes successives. Cette nuit, elle a par ailleurs passé un palier psychologique, descendant brièvement sous les 100 000 dollars :

Le cours du Bitcoin subit de fortes chutes localisées cette nuit

Si la cryptomonnaie a depuis regagné les 102 000 dollars, les mouvements de vente ont été importants cette nuit et montrent bien les hésitations des investisseurs. Le BTC n’était en effet pas repassé sous ce seuil clef depuis 181 jours.

On note par ailleurs que pour les altcoins, la chute est encore plus marquée. Sur le mois, l’ETH d’Ethereum perd ainsi 27 %, alors que le XRP cède 25 %. Quant au BNB et au SOL de Solana, ils perdent 21 % et 32 % respectivement.

Pourquoi les cryptomonnaies chutent-elles autant ?

Les chutes plus marquées des cryptomonnaies ces derniers jours semblent avoir été déclenchées par plusieurs facteurs. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a douché les espoirs des investisseurs qui espéraient une nouvelle baisse des taux d’intérêt, ce qui atténue comme souvent l’appétit pour les actifs jugés comme risqués.

Par ailleurs, le faible appétit pour le risque se manifeste plus généralement. Les actions souffrent elles aussi de chutes, dans un contexte géopolitique qui reste tendu.

Du point de vue des investisseurs institutionnels, les ETF spot continuent de subir de fortes sorties. Les principaux ETF Bitcoin spot ont ainsi vu 1,3 milliard de dollars s’envoler depuis le 29 octobre selon les données de SoSovalue.

Enfin, on peut noter un « effet de mode » qui favorise d’autres actifs. Selon un rapport de Wintermute, même si la liquidité mondiale augmente et que les principales banques centrales baissent leurs taux, la plupart des nouveaux capitaux se dirigent vers les actions et l’IA plutôt que vers les crypto-actifs. Seule exception : l’offre de stablecoins, qui continue de croître.

Jusqu’où pourrait chuter le cours du Bitcoin ?

L’ancien support situé autour de 106 000 dollars ayant été cassé, les analystes s’attendaient à une chute sous les 100 000 dollars. Si celle-ci survient à nouveau, le prochain niveau de support pourrait être situé autour de 94 000 dollars.

Selon l’analyste de Cryptoast Emmanuel Lazzaro, le mouvement profond entamé depuis le début du mois pourrait alors se poursuivre :

L’absence de réaction dans la baisse démarrée lors de la reprise des marchés asiatiques ce lundi laisse un goût amer de bear market en bouche. Quoique le marché nous réserve cette semaine, une chose est certaine : les acheteurs doivent montrer leur présence, sans quoi la capitulation des détenteurs semble inévitable.

Source : TradingView

