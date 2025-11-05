Cette Bitcoin Treasury française vend près de 1000 BTC pour rembourser sa dette

Le secteur des Digital Asset Treasuries (DAT) traverse actuellement une période difficile, quelques mois seulement après l’euphorie qui avait vu leur nombre exploser. Dans ce contexte tendu, la société Sequans vient d’annoncer la vente de 970 BTC afin de rembourser une partie de sa dette.

Sequans vend 970 BTC pour rembourser sa dette

Au cours de cette année, de nombreuses sociétés cotées en bourse se sont mises à acheter du Bitcoin afin de consolider leurs trésoreries d'entreprise. Une opération ambitieuse construite sur le modèle du géant Strategy actuellement en possession de 641 205 BTC, soit environ 3 % de son offre en circulation.

Mais tout le monde n'a pas la résistance de l'entreprise de Michael Saylor. Une réalité douloureuse dont certaines de ces Digital Asset Treasuries (DAT) sont en train de faire l'expérience, face à des résultats boursiers plus que mitigés et une capitalisation qui s'effondre sous la valeur de leurs stocks de BTC.

✍️ Découvrez notre comparatif des 10 meilleurs sites pour acheter du Bitcoin

Une situation qui semble désormais concerner la société française Sequans, présentée comme une « pionnière dans l’adoption du Bitcoin comme principal actif de réserve de trésorerie ». Et pour cause, son action enregistre une baisse de 90 % depuis son dernier - et furtif - sommet du mois de juillet, et de plus de 80 % depuis le début de l'année.

L'action de Sequans enregistre une baisse importante depuis son dernier sommet

En effet, ce fournisseur de solutions semi-conductrices pour l’IoT cellulaire vient d'annoncer la mise en place d'une procédure de « remboursement de 50 % de la dette convertible émise lors de sa dernière levée de fonds du 7 juillet 2025 » basée sur la vente de 970 BTC détenus dans sa trésorerie.

Sur la base des prix de marché actuels, la valeur nette d’actif (NAV) du portefeuille Bitcoin de Sequans est estimée à environ 240 millions de dollars, ramenant le ratio dette/NAV de 55 % à 39 %. Ce niveau d’endettement plus prudent devrait offrir à la société une plus grande flexibilité pour optimiser la gestion de sa trésorerie en BTC.

Ouvrir un compte bancaire chez bunq en seulement 5 minutes

Une conviction dans le Bitcoin qui demeure inchangée

Le principal but de cette opération consiste donc à réduire la dette actuelle de la société Sequans de 50 %, en faisant passer son montant de 189 millions de dollars à 94,5 millions de dollars, avec des avoirs en Bitcoin qui restent estimés à 3 234 BTC, soit environ 325 millions de dollars au cours du BTC actuel.

Une « décision tactique », selon le PDG de Sequans, Georges Karam, qui vise à permettre « de poursuivre un ensemble plus large d’initiatives stratégiques pour développer prudemment notre trésorerie, avec le Bitcoin comme actif de réserve à long terme ».

🗞️ Début de la fin pour les Bitcoin Treasuries ? L'action de Nakamoto Holdings s'effondre de 97 %

Notre stratégie de trésorerie en BTC et notre profonde conviction dans le Bitcoin demeurent inchangées. Cette opération était une décision tactique visant à libérer de la valeur pour les actionnaires compte tenu des conditions de marché actuelles. Georges Karam

Du fait de cette « flexibilité » retrouvée, Sequans annonce sa volonté d'« entreprendre de futures initiatives sur les marchés de capitaux », comme par exemple un programme de rachat de ses actions émises sur le marché américain (ADS), mais également l’émission potentielle d’actions préférentielles et la génération de rendement sur une partie de ses avoirs en Bitcoin.

Obtenez 20 € en créant un compte sur Finst avec le code FINST20*

Source : Sequans

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.