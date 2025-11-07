+364% en 1 mois – Pourquoi le cours du Zcash (ZEC) explose-t-il ?

La cryptomonnaie anonyme Zcash (ZEC), un peu oubliée des investisseurs ces dernières années, opère un retour en grâce. Quelles sont les raisons et cela va-t-il durer ?

Le Zcash (ZEC) bondit depuis le début de l’automne

Le cours du Zcash explose ces dernières semaines. Le ZEC, qui était plutôt en berne ces dernières années, est en train de connaître un regain d’intérêt. Sur le mois, il prend 354 % :

Le cours du ZEC explose depuis le début de l’automne

La montée en puissance semble s’accélérer, puisque le ZEC a bondi de 19 % rien que sur la journée d’hier. Ce bond lui a permis de regagner le top 20 des cryptomonnaies les plus capitalisées, avec 619 dollars.

Un « ancien » qui revient sur le devant de la scène ?

Lancé en 2016, Zcash est une cryptomonnaie basée sur la confidentialité, qui utilise la technologie zk-SNARKs. À l’inverse d’un réseau comme Monero (XMR), les utilisateurs peuvent choisir entre une transaction visible ou une transaction privée.

Comment expliquer alors ce retour sur le devant de la scène ? Plusieurs évolutions semblent avoir mené à cette hausse du ZEC. On peut citer l’adoption croissante de Zashi Wallet, le portefeuille centré sur l’anonymat qui a été développé par les équipes de Zcash.

Le projet Taychon a également eu son rôle à jouer. Il s’agit d’une série de mises à jour majeures pour Zcash, qui a permis notamment d’améliorer la rapidité des synchronisations et transactions cachées. Le protocole est devenu plus modulaire, ce qui a aussi permis de faire avancer Zashi Wallet.

Le cours du ZEC va-t-il continuer sa percée ?

Résultat : le volume d’échange du ZEC a bondi (près de 2 milliards de dollars sur les dernières 24h), et le cours de la cryptomonnaie a grimpé en flèche (+1282 % sur les 12 derniers mois).

Le ZEC reste encore loin de son record de 2016, où il avait frôlé les 3 200 dollars. Mais ce nouveau mouvement est indéniable, et semble à ce stade basé sur un changement de narratif et des fondamentaux qui ont évolué. Si la prudence est de mise, Zcash est donc un actif à surveiller d’ici à la fin de l’année.

Source : TradingView

