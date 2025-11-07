Le FIL de Filecoin s'envole de près de 60 % en 24 heures

Au cours des dernières 24 heures, le token FIL de Filecoin a explosé à la hausse, à raison de près de 60 %. Retour sur cette performance aussi soudaine qu’inattendue.

Filecoin (FIL) progresse de près de 60 %

Depuis jeudi après-midi, le prix du FIL de Filecoin s'envole, en hausse de 58,5 % sur les dernières 24 heures pour 2,12 dollars lors de l’écriture de ces lignes. Entamée aux alentours de 17 h, heures de Paris, cette hausse, bien qu’impressionnante, doit toutefois être remise en perspective, compte tenu du fait que l’actif n’a pas encore réussi à combler les pertes engendrées lors de la chute du 10 octobre dernier :

Cours du FIL en données quotidiennes

En outre, soulignons que l’actif fait partie de la très longue liste d’altcoins n’étant pas parvenus à dépasser le plus haut historique (ATH) du précédent bull run, puisqu’après un record à près de 237 dollars le 1er avril 2021, le FIL s’affiche aujourd’hui en baisse de plus de 99 %.

Concernant le sursaut dont il est question aujourd’hui, il est curieux de noter que celui-ci ne semble pas découler d’une actualité particulière. Certes, le cœur de métier de Filecoin sur le stockage décentralisé offre d’intéressantes porosités avec l’intelligence artificielle (IA), un secteur avec lequel la Filecoin Foundation a noué divers partenariats, mais cela ne suffit pas à justifier une telle hausse localisée.

Sur le secteur de l’IA, Filecoin a d’ailleurs rappelé hier qu’elle figurait dans la liste de Fast Company en 2024 sur les prochaines grandes innovations technologiques, vis-à-vis de son réseau de stockage décentralisé.

Par ailleurs, quelques observateurs évoquent un short squeeze sur le FIL, à savoir, un scénario selon lequel tant de vendeurs à découvert auraient été liquidés que les rachats auraient provoqué une pression acheteuse. Cela est également à relativiser, car les données de ne rapportent que 5,7 millions de dollars de liquidations sur des shorts au cours des dernières 24 heures.

Maintenant, le FIL doit confirmer ce retour à la hausse en retrouvant les niveaux cédés au cours des dernières semaines, faute de quoi cette envolée ne pourrait être qu’un feu de paille.

Source : TradingView

