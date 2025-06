240 M$ d’inflow : les ETF Ethereum battent ceux sur le Bitcoin et s’apprêtent à réaliser un nouveau record

Alors que les ETF Ethereum spot ont enregistré 18 journées d'entrées nettes positives consécutives, ils sont en passe d'établir un nouveau record. Avec 240 millions de dollars d'inflow mercredi, ils battent ainsi les ETF Bitcoin. Lumières sur ces chiffres encourageants.

Les ETF Ethereum ont le vent en poupe depuis plusieurs semaines

Cela n’a échappé à aucun investisseur crypto, l’ETH sous-performe largement le BTC au cours de ce bull run, et affiche toujours un recul de 43,7 % par rapport à son plus haut historique (ATH) à 4 878 dollars le 10 novembre 2021.

Malgré tout, l’actif semble avoir repris du poil de la bête ces dernières semaines, et après un plus bas de 2 ans à 1 384 dollars le 9 avril dernier, le prix de l’ETH affiche un rebond de près de 100 % à 2 750 dollars :

Cours de l’ETH en données quotidiennes

Par extension, cette bonne dynamique se retrouve également du côté des ETF Ethereum spot américains, qui ont d’ailleurs battu les ETF spot Bitcoin en matière d’entrées nettes lors de la journée de mercredi, avec l’équivalent de 240,29 millions de dollars d’un côté contre 164,56 millions de dollars de l’autre.

Bien entendu, ce n’est pas la première fois que cela arrive. Selon les données de SoSoValue, les ETF Ethereum ont connu 84 journées durant lesquelles leurs entrées nettes en équivalent dollar ont été supérieures aux ETF Bitcoin. Toutefois, la journée de mercredi s’avère marquante à bien des égards.

Au-delà du fait qu’il agisse de la 7e journée la plus importante en matière d’entrées nettes et de la 16e journée avec le volume le plus important (830,99 millions de dollars), c’est surtout la 18e journée de trading consécutive d’entrées positives.

À condition que ce jeudi soit également positif, ces ETF établiront alors une nouvelle série record. En effet, la plus longue série a effectivement duré 18 journées (à ne pas confondre avec le nombre de jours calendaires), s’étalant du 22 novembre au 18 décembre 2024.

À cette époque, les entrées nettes positives avaient cumulé l’équivalent d’un peu moins de 2,45 milliards de dollars, ce qui reste près de 2 fois supérieur aux plus de 1,25 milliard de dollars de la série actuelle.

Cela nous amène ainsi à la valeur des actifs sous-gestion immobilisés par les ETF Ethereum spot américains. Aujourd’hui, cette statistique affiche environ 11,05 milliards de dollars. Malgré 2 mois de hausse, cela reste encore en recul de 22,6 %, par rapport à l’ATH de 14,28 milliards de dollars du 16 décembre 2024 :

Évolution de la valeur des actifs sous-gestion des ETF Ethereum

Si nous observons ainsi une marge de progression en termes de prix, notons toutefois qu’en équivalent ETH, nous sommes aujourd’hui au-dessus du record de décembre. En effet, les montants actuels correspondent à plus de 3,98 millions d’unités, contre plus de 3,58 millions d’unités le 16 décembre dernier.

Alors que l’ETH est capitalisé à hauteur de 331,48 milliards de dollars lors de l’écriture de ces lignes, c’est 3,33 % de ladite capitalisation qui est immobilisée par les ETF. À titre de comparaison, cette statistique s’élève à 6,16 % pour les ETF Bitcoin, eux-mêmes pesants près de 12 fois plus que les ETF Ethereum.

Sources : SoSoValue, TradingView

