Vitalik Buterin partage ses idées pour rendre Ethereum aussi simple que Bitcoin

Au fil du temps, l’architecture d’Ethereum (ETH) et la multitude de possibilités qu’offre cet environnement ont augmenté sa complexité, si bien que le réseau peut aujourd’hui être comparé à un immense paquebot pour lequel il faudrait longuement anticiper avant la moindre manœuvre.

Dans son dernier article intitulé « Simplifier le L1 », Vitalik Buterin revient d’ailleurs sur une précédente mise à jour mineure d’Ethereum, qui avait nécessité beaucoup de travail pour peu de valeur ajoutée. Face à ce constat, le développeur prend l’exemple de Bitcoin, dont il salue la « simplicité du protocole » :

Même un lycéen brillant est capable de comprendre parfaitement le protocole Bitcoin. Un programmeur est capable de coder un client pour son propre plaisir. Garder le protocole simple apporte un certain nombre d’avantages qui sont essentiels pour que Bitcoin ou Ethereum soient une couche de base [un layer 1, ndlr] à la fois crédible et mondialement fiable.

Parmi les différentes pistes d’amélioration, Vitalik Buterin propose, en premier lieu, des changements pour la couche de consensus. Il suggère ainsi d’optimiser la finalité du réseau, à savoir cette étape où des données sont inscrites à jamais sur une blockchain. La méthode actuelle pourrait ainsi être remplacée par un système plus optimisé en 200 lignes de code, avec « des propriétés de sécurité quasi optimales ».

De plus, le nombre de validateurs actifs en même temps pourrait être réduit.

Pour ce qui est de la couche d’exécution, Vitalik Buterin va même jusqu’à suggérer de remplacer l’Ethereum Virtual Machin (EVM) par une nouvelle machine virtuelle comme RISK-V, un point sur lequel nous sommes revenus plus en détail dernièrement. De plus, l’objectif serait d’intégrer des ZK-provers, ce qui pourrait multiplier les performances par 100.

En conclusion, Vitalik Buterin compare la simplicité à la décentralisation, dont il met en avant l’objectif commun qu’est la résilience :

Valoriser explicitement la simplicité nécessite un changement culturel. Les avantages sont souvent illisibles, et le coût des efforts supplémentaires et du renoncement à certaines fonctionnalités intéressantes se fait sentir immédiatement. Cependant, avec le temps, les avantages deviennent de plus en plus évidents, et Bitcoin lui-même en est un excellent exemple.