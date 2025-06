Trump Media peut désormais acheter pour 2,3 milliards de dollars de Bitcoin : la SEC valide son dossier

La Securities and Exchange Commission vient d’autoriser Trump Media & Technology Group (TMTG), contrôlée par le président Donald Trump, à puiser dans les 2,3 milliards de dollars qu’elle a levés pour constituer un trésor en bitcoin. Une décision qui propulse le groupe dans le cercle fermé des sociétés cotées convertissant massivement leur trésorerie en cryptomonnaies.

Trump Media décroche le sésame réglementaire

Donald Trump n’a jamais caché ses ambitions pour faire de Trump Media and Technology Group (TMTG) l'un des plus puissants acteurs du numérique américain. Le vendredi 13 juin, la société a franchi une étape clé : la SEC (Securities and Exchange Commission) a « déclaré effective » son dossier d’enregistrement pour acheter du Bitcoin.

Ainsi, les 2,3 milliards de dollars de fonds récoltés auprès d’une cinquantaine d’investisseurs (sous forme d’actions et de notes convertibles) pourront être utilisées pour former sa réserve de Bitcoin. Cette somme colossale provient d’une cinquantaine d’investisseurs institutionnels ayant parié sur TMTG, notamment via la fusion avec la société cotée Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Dans son prospectus, la société précise qu’elle « acquerra son bitcoin et ses avoirs liés au bitcoin dans les quantités et au rythme qu’elle juge optimaux ».

En plus de cela, le prospectus précise que 56 millions d’actions existantes sont désormais enregistrées pour la revente, et qu'une déclaration d'enregistrement universelle permet à l’entreprise d’émettre jusqu’à 12 milliards de dollars de titres supplémentaires à tout moment – même si aucun tirage n’est prévu à court terme. TMTG compte aussi 759 millions de dollars de liquidités et placements court terme déjà présents au bilan, qu’elle prévoit de gérer aux côtés de sa future réserve de bitcoin.

« Nous mettons agressivement en œuvre nos plans d’expansion », a déclaré Devin Nunes, directeur général du groupe, ajoutant que l’objectif est de faire de TMTG « une entreprise indispensable à la Patriot Economy » grâce à la synergie entre Truth Social, le service de streaming Truth+ et la branche fintech Truth.fi, lancée en janvier, censée proposer des services financiers pro-crypto.

Vers un nouveau géant des trésors en bitcoin ?

Cette avancée pour le Trump Media and Technology Group s’inscrit dans une tendance favorable au Bitcoin, dont le prix oscille autour des 107 000 dollars : Donald Trump, redevenu président des États-Unis fin 2024, multiplie les signaux en faveur des cryptomonnaies. Au cours actuel du Bitcoin, un achat intégral des 2,3 milliards de dollars de TMTG à environ 21 800 BTC

Une telle opération ferait instantanément de Trump Media l’un des plus importants détenteurs institutionnels de BTC, aux côtés de Strategy ou de Tesla, qui détiendrait 11 509 BTC. Reste à voir si la société TMTG convertira effectivement la totalité de ses fonds en bitcoins, ou si elle optera pour une allocation progressive, selon les conditions du marché.

Pour rappel, la société de Michael Saylor reste la pionnière en matière de trésorerie Bitcoin : au début du mois de juin 2025, Strategy revendique un total de 580 250 BTC pour une valeur d’environ 63 milliards de dollars ; soit près de 3 % de tous les Bitcoins déjà minés, et 2,75 % de l'offre totale de 21 millions de BTC.

Source : communiqué de presse

