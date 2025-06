Michael Saylor : comment le Covid a amorcé sa « guerre contre la monnaie » et son virage vers le Bitcoin

Face au chaos économique de 2020, Michael Saylor a choisi le Bitcoin comme bouclier contre l’inflation. Cinq ans plus tard, sa société Strategy (ex-MicroStrategy) détient plus de la moitié d’un million de BTC et continue d’en acheter malgré un prix au-dessus de 100 000 dollars. Une conviction devenue stratégie d’entreprise.

La COVID-19, un déclencheur économique pour Michael Saylor

En 2020, alors que le monde se fige sous l’effet des confinements successifs, Michael Saylor traverse une crise existentielle. À la tête de MicroStrategy, il doit gérer 500 millions de dollars de liquidités qui, avec des taux d’intérêt proches de zéro, ne génèrent aucun rendement.

Les banques centrales imprimaient de l’argent, et elles forçaient les taux à la baisse.

Confronté à ce qu’il décrit comme « un choix entre une mort rapide ou lente » pour son capital, l’entrepreneur passe l’été à chercher une alternative. Les actifs tangibles traditionnels comme l’immobilier ou l’art ne sont pas adaptés à sa stratégie : trop chers, pas assez liquides. « Comment trouver 500 millions de dollars en Picasso et Monet à un prix raisonnable ? », ironise-t-il.

🪙 Découvrez tout sur le Bitcoin, la première cryptomonnaie au monde

Il se met alors à décortiquer des podcasts, des livres et des vidéos sur le Bitcoin, et devient rapidement convaincu que seul « un instrument porteur de valeur non souverain » peut préserver l’« énergie économique » qu'il a créé en trois décennies.

Il m’a fallu 30 ans pour accumuler cet argent. Pourquoi devrais-je le laisser s’évaporer ?

Il engage, en août 2020, 250 millions de dollars pour acheter 21 454 BTC. Cette première incursion marque le début d’un pari que Michael Saylor compare volontiers à l’acquisition d’« un bloc d’appartements numériques à Manhattan », mais sans frais exorbitants et avec une offre limitée à 21 millions de tokens.

Acheter du Bitcoin avec Bitpanda

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La course aux BTC de Strategy s’intensifie en 2025

Depuis cette année 2020, la société a adopté le statut autoproclamé de « Bitcoin Treasury Company » et n’a cessé d’accroître son stock. Le 19 mai, l’entreprise a acquis 7 390 BTC supplémentaires pour 764,9 millions de dollars, financés via une émission d’actions et de préférentielles STRK. Une semaine plus tard, un communiqué officialise encore 4 020 BTC achetés grâce à 427 millions de dollars levés sur le marché.

Ainsi, au début de juin 2025, Strategy revendique un total de 580 250 BTC pour une valeur d’environ 63 milliards de dollars ; soit près de 3 % de tous les tokens déjà minés et 2,75 % de l'offre totale de 21 millions de Bitcoins.

🗞️ Dans l'actualité - Michael Saylor et Strategy font face à un recours collectif pour déclarations mensongères

Cet effet de levier transforme l’action MSTR/STRK en proxy sur le Bitcoin : favorable quand l’actif grimpe, redoutable en cas de marché baissier. Michael Saylor l’assume :

Le risque, c’est de rester assis sur du cash qui fond.

Le message fait mouche auprès d’investisseurs à la recherche d’une exposition démultipliée au protocole Bitcoin, sans passer par les ETF. Et alors que le BTC tourne autour des 107 000 dollars, Strategy laisse entendre qu’aucun plafond n’est fixé sur sa limite d'achat de Bitcoin.

Acheter du Bitcoin en quelques minutes avec Binance

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Youtube

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital