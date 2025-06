Une trésorerie Bitcoin (BTC) de 800 millions de dollars ? Cette entreprise cotée en bourse affiche ses ambitions

Mercurity Fintech, une société cotée au NASDAQ, a fait part de sa volonté de lever 800 millions de dollars pour constituer une trésorerie Bitcoin (BTC). Alors que l'entreprise a dévoilé un plan ambitieux, parviendra-t-elle à concrétiser ses projets ?

Mercurity Fintech cherche 800 millions de dollars pour créer une trésorerie Bitcoin

En matière de « Bitcoin Treasuries Company », Ethereum (ETH), Solana (SOL), ou même désormais Ripple (XRP), les journées se suivent et se ressemblent. En effet, c’est maintenant au tour de Mercurity Fintech de faire part de sa volonté de créer une trésorerie Bitcoin (BTC) grâce à 800 millions de dollars.

Pour l’heure, il ne s’agit là que d’une annonce, et il faudra encore de déterminer si d’une part, l’entreprise parviendra à réunir un tel montant, et si d’une autre, la totalité sera utilisée pour acheter des bitcoins. Dans une telle perspective, cela reviendrait à une fourchette comprise entre 7 600 et 7 700 BTC, permettant à l’entreprise de se placer directement comme la 12e plus grande trésorerie parmi les sociétés cotées, alors même que Mercurity n’est capitalisée qu’à 261 millions de dollars.

Dans un récent article sur le sujet, nous pointions du doigt la tendance de certains acteurs à jouer sur l’effet d’annonce pour doper leur prix en bourse. Ici, il semble que nous soyons dans ce cas précis, puisque Shi Qiu, le PDG de Mercurity n’a pas caché son ambition d’intégrer les indices Russell 3000 et Russel 2000 :

Le passage du Russell Microcap au Russell 2000 montre que les investisseurs reconnaissent la valeur que nous créons dans la finance blockchain. Notre initiative de trésorerie Bitcoin est la prochaine étape logique de cette évolution.

Bloc Info Le Russel 3000 est un indice boursier constitué des 3 000 plus grandes capitalisations américaines. Quant à lui, le Russel 2000 repose sur les mêmes entreprises, en excluant les 1 000 plus grandes capitalisations.

En bourse justement, la nouvelle n’a pourtant pas tellement eu d’effet. Pour un prix de 4,1 dollars l’action, Mercurity affiche aujourd’hui une baisse de 98,58 % par rapport à son plus haut historique (ATH) du mois de juin 2015. Malgré une hausse de près de 242 % depuis l’élection de Donald Trump, l’action MFH a depuis du mal à trouver une direction claire, et l’annonce de la trésorerie Bitcoin n’a pas empêché le titre de perdre 2,84 % lors de la séance de jeudi.

Depuis le début de l’année, la performance boursière de Mercurity se solde par une chute de près de 42 % :

Cours de l’action Mercurity en données quotidiennes

Pour l’heure, Mercurity doit encore concrétiser son annonce en parvenant à réaliser sa levée de fonds. Toutefois, certains points restent à éclaircir, alors que l’entreprise qui souhaite « acquérir et gérer stratégiquement des actifs Bitcoin » elle affirme aussi sa volonté « d’intégrer ces actifs à son système de réserve numérique grâce à des services de conservation blockchain, d’intégration du stacking et de gestion de trésorerie tokenisée ». Sur le papier, tout cela semble vendeur, à ceci près que Bitcoin est une blockchain Proof-of-Work et non Proof-of-Stake.

Sources : Communiqué, TradingView

