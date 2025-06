Tesla s’effondre de 150 milliards de dollars en bourse, tandis que Bitcoin (BTC) accuse le coup

Dans le sillage du conflit entre Donald Trump et Elon Musk, l'action Tesla a perdu plus de 14 % en bourse en une seule journée. En parallèle, cette baisse semble s'être propagée aux cryptomonnaies. Regardons cela de plus près.