Telcoin obtient une charte bancaire aux États-Unis pour lancer sa Digital Asset Bank

L’évolution actuelle du paysage réglementaire aux États-Unis permet désormais aux projets crypto de demander une charte bancaire afin d’opérer en tant que « Digital Asset Bank ». Un précieux sésame que vient d’obtenir Telcoin.

Telcoin obtient une charte bancaire aux États-Unis

Les États-Unis vivent actuellement une mutation majeure de leur environnement économique et financier avec l'arrivée annoncée des acteurs crypto sur cet échiquier jusque-là réservé aux structures traditionnelles. Pour preuve : même le géant d'Ethereum Consensys serait en train de préparer son introduction en bourse.

Une dynamique portée par des géants comme l'émetteur du stablecoin USDC, Circle, mais également Fidelity ou Ripple (XRP) depuis déjà plusieurs mois, afin d'obtenir des licences bancaires nationales. Et autant dire que les banques traditionnelles font tout pour tenter de s'opposer à cette nouvelle concurrence.

Dans ce contexte, c'est actuellement le projet Telcoin (TEL) qui vient d'opérer une avancée majeure, avec l'obtention officielle d'une « approbation définitive de sa charte par le Nebraska Department of Banking and Finance afin de lancer une Telcoin Digital Asset Bank ».

Cette charte permet à Telcoin de devenir la première véritable banque blockchain, connectant directement les comptes bancaires américains à des stablecoins réglementés de type « Digital Cash ». Son produit phare, eUSD, sera le premier stablecoin en dollars américains émis par une banque et nativement on-chain, offrant aux consommateurs comme aux entreprises un moyen sécurisé et conforme d’utiliser le Digital Cash pour les paiements, les transferts et l’épargne. Telcoin

Le token TEL explose de 150 % sur les derniers jours

Avec cette charte en poche, le président des opérations bancaires de Telcoin, Patrick Gerhart, souhaite notamment aider les banques communautaires américaines à s’adapter aux évolutions technologiques liées aux cryptomonnaies.

Selon ses déclarations dans le communiqué de presse officiel, « il y a près de 5 000 banques aux États-Unis, et seules les 5 % les plus grandes pourront gérer les crypto-actifs en interne ». Alors pourquoi ne pas aider les 95 % restantes à « se connecter à la finance on-chain de manière sûre et efficace » ?

Une annonce qui a visiblement enthousiasmé les investisseurs, puisque le cours du TEL a enregistré une hausse supérieure à 150 % sur les derniers jours, avec un sommet à 0,007 dollar. Il affiche toutefois un recul important de 20 % sur les dernières 24 heures, avec un prix positionné aux environs de 0,003 dollar.

Le cours du token TEL explose à la hausse

La Telcoin Digital Asset Bank opérera en tant qu'institution dépositaire de crypto-actifs, mais également comme émettrice du stablecoin eUSD. Le tout porté par la fintech internationale Telcoin présente dans plus de 170 pays, avec pour ambition de « révolutionner la finance mondiale en combinant blockchain, télécommunications et services bancaires ».

Source : Telcoin

