Dans le club VIP des blockchains les plus populaires, Solana (SOL) s’impose sans aucun doute comme une actrice de premier plan. Une dynamique soutenue par ses développements permanents, comme la récente intégration de son logiciel de validation, Firedancer, en capacité de booster ses performances.

Firedancer : 1 million de transactions par seconde (TPS) sur Solana ?

Si la durée s'impose comme un gage de qualité, les promesses annoncées par le logiciel de validation Firedancer, récemment intégré sur Solana, pourraient être nombreuses. En effet, son développement aura nécessité l'engagement des développeurs de la société de capital-risque Jump Crypto sur une période de 3 ans avant qu'il devienne enfin opérationnel en cette fin d'année.

Dans les faits, ce nouvel outil permet dans un premier temps à Solana d'accroître la diversité de ses logiciels clients, destinés à faciliter la connexion des validateurs à sa blockchain afin de vérifier les transactions et de participer à son consensus, tout en permettant de limiter les possibles pannes qui pourraient intervenir, selon un récent rapport de la société de R&D sur Solana, Helius.

S’appuyer entièrement sur une seule implémentation de client est un vecteur important de centralisation, car cela comporte le risque qu’un bug logiciel critique provoque une défaillance de vivacité (liveness) sur l’ensemble du réseau. Helius

Initialement programmée pour le second trimestre de l'année dernière, cette intégration de Firedancer intervient suite à une période de test d'une centaine de jours opérée auprès de quelques validateurs triés sur le volet, avec une production opérationnelle de 50 000 blocs.

Depuis sa genèse en 2022, ce logiciel client ambitionne de permettre à la blockchain Solana de se rapprocher de son objectif fixé à 1 million de transactions par seconde (TPS), notamment à l'aide de son « architecture modulaire en tuiles (tile-based) » en capacité d'exécuter plusieurs tâches en parallèle.

Solana : la blockchain la plus utilisée en 2025

Dans le même temps, l'heure des bilans de fin d'année commence à produire certains rapports au sujet du secteur de la blockchain. Et selon les données récoltées par le cofondateur et CEO de la structure d'analyse Artemis, Jon Ma, Solana s'impose comme la plus populaire au cours de l'année écoulée.

En effet, la blockchain Solana devance ses concurrentes dans de nombreux domaines, au point de s'imposer comme la numéro 1 en ce qui concerne :

Les utilisateurs mensuels uniques (MAU) estimés à 98 millions, soit 5x plus que Base ;

Les transactions, avec un total de 34 milliards qui fait 18x mieux que la BNB Chain ;

Un volume de trading à 1 600 milliards de dollars, équivalent à 1,7x celui d'Ethereum ;

Des frais de dApps qui représentent 5 milliards de dollars, soit 2x ceux d'Ethereum ;

Un total de revenus estimé à 1,5 milliard de dollars qui représente 2,4x ceux de Tron (TRX).

Solana s'impose comme la blockchain la plus populaire de l'année

Ethereum domine encore dans les domaines du volume total de transferts (Solana #3), de la TVL (Solana #2), de l'activité des développeurs (Solana #2) et de l'offre de stablecoins (Solana #3). Mais en termes d'utilisation pure, Solana apparaît comme la blockchain la plus utilisée en 2025. Jon Ma

Un constat également confirmé par la plateforme CoinGecko qui présente l'écosystème Solana comme « le plus populaire pour la 2e année consécutive, en capturant 26,79 % de l'intérêt mondial pour les récits crypto spécifiques à la blockchain en 2025 ».

Sources : Solana, Jon Ma, CoinGecko

