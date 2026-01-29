En une séance, l'or a ajouté l'équivalent de la capitalisation du Bitcoin (BTC)

L’or ne s’arrête plus. Sa capitalisation continue d’exploser cette semaine, sur fond d’incertitude géopolitique. Dans la journée d’hier, sa capitalisation a augmenté de près de 1 700 milliards de dollars, une somme démentielle qui approche de la capitalisation totale du Bitcoin (BTC).

le 29 janvier 2026 à 11:00.

Marine Debelloir

En une séance, l'or a ajouté l'équivalent de la capitalisation du Bitcoin (BTC)
Bitcoin

87776.0$

Le cours de l’or continue d’exploser à la hausse

Le rallye de l’or continue et l’appétit pour le métal jaune ne semble pas s’épuiser. Dans la journée d’hier, le cours de l’or a pris 4,2 %, avec une progression qui se chiffre à 12,1 % sur la semaine. Au total, la capitalisation de l’or s’élève à 36 899 dollars, un seuil jamais atteint par aucun actif.

cours or

Le cours de l’or continue d’exploser à la hausse cette semaine

 

En l’espace d’une séance, la capitalisation de l’or a grossi de 1 687 milliards de dollars, selon les données partagées par MacroMicro. Pour rappel, la capitalisation totale du Bitcoin (BTC) affiche ce matin 1 755 milliards de dollars. Cela veut dire que le métal jaune est en mesure d’ajouter presque l’intégralité de la capitalisation du BTC en une seule séance, du jamais-vu.

L’argent également à la fête

De son côté, le cours de l’argent continue également d’exploser – il s’agit désormais du deuxième actif le plus capitalisé au monde, derrière l’or. Sur la semaine, sa progression est encore plus explosive : le cours de l’or progresse de 21,2 %. Sa capitalisation pèse désormais 6 605 milliards de dollars.

De son côté, le Bitcoin continue de faire mentir sa réputation d’« or numérique ». La plus grande cryptomonnaie perd 1 % sur les dernières 24h et 2,2 % sur la semaine. Son cours se heurte au seuil des 90 000 dollars, secoué par l’incertitude autour des actifs risqués.

Selon un rapport récent du Financial Times, les banques centrales ont tendance à accumuler de l’or depuis 2022, mais le rallye actuel n’est pas uniquement basé sur ceci. L’appétit pour l’or serait plutôt porté par la dynamique des marchés et une tendance au momentum trading. Autrement dit, ce serait plutôt la spéculation qui serait derrière cette fièvre de l’or actuelle.

Sources : MicroMacro, TradingView

 

