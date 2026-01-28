Tether va devenir la « banque centrale de l’or », selon son PDG

Tether (USDT) continue d’amasser des quantités massives d’or. Le géant des stablecoins souhaite devenir un acteur incontournable du domaine, au point de devenir la « banque centrale de l’or », selon son PDG Paolo Ardoino.

le 28 janvier 2026 à 11:00.

Marine Debelloir

Tether va devenir la « banque centrale de l’or », selon son PDG

L’appétit démesuré de Tether pour l’or

Tether, qui émet le plus grand stablecoin du moment, tourne son regard vers l’or. Et quand le géant fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié. L’entreprise achèterait une à deux tonnes d’or par semaine, selon un rapport récent de Bloomberg. Au cours actuel, cela correspond à un investissement de 170 millions de dollars par semaine.

La stratégie de Tether est double : d’une part, l’entreprise mise sur son stablecoin XAUT, une forme d’or tokénisée. À ce stade, la cryptomonnaie affiche une capitalisation de 2,7 milliards de dollars. Un poids non négligeable, mais il s’agit d’une goutte d’eau quand on la compare à la capitalisation de l’USDT, qui pèse 186,1 milliards de dollars.

💡 Pour en apprendre plus – Tether (USDT), le stablecoin le plus capitalisé du marché des cryptomonnaies

Tether entend en effet constituer une immense réserve d’or. L’entreprise détiendrait à ce stade 140 tonnes, stockées dans un bunker en Suisse. Cela correspond à une somme de 23 milliards de dollars au cours actuel.

La banque centrale de l’or

Cette accumulation rapide d’or a un but selon le PDG de Tether, Paolo Ardoini : il s’agit de devenir un acteur incontournable de l’or :

blockquote icon

Nous sommes en train de devenir, en quelque sorte, l’une des plus grandes banques centrales d’or au monde.

À ce stade, Tether est le plus grand détenteur d’or au monde, hors banques centrales et banques privées. À titre de comparaison, la Banque de France détient 2 437 tonnes d’or. Mais la réserve de Tether le fait s’approcher de certains pays. L’entreprise détient à ce stade plus d’or que le Brésil, la Suède ou encore le Qatar.

👉 Dans l’actualité – Tether dévoile un nouveau standard pour compter l’or tokenisé

Mais son accumulation s’accélère : Tether a acquis 70 tonnes d’or en 2025, un rythme plus rapide que n’importe que quasiment toutes les banques centrales. Si elle continue sur son rythme actuel, l’entreprise pourrait s’arroger jusqu’à cent tonnes d’ici à la fin de l’année 2026. Paolo Ardoino affirme que ces achats vont continuer « au mois pour les prochains mois ».

De l’USDT à l’or

Tether est en mesure d’effectuer ces achats considérables car son stablecoin USDT continue à être une source de revenus considérable. En 2025, l’entreprise a annoncé des revenus de 5,2 milliards de dollars. Ces fonds sont massivement investis dans l’or.

✅ Retrouvez notre top 5 des meilleures plateformes pour acheter de l’or en ligne

En plus d’accumuler de l’or, Tether souhaite propose un moyen de l’échanger, afin de générer des revenus additionnels. L’entreprise a recruté d’anciens traders d’or de HSBC récemment, afin de poursuivre sa stratégie. Selon Paolo Ardoino, les pays émergents sont en train de tourner leurs regards vers le métal jaune :

blockquote icon

De mon point de vue, certains pays étrangers achètent énormément d’or, et nous pensons que ces pays lanceront bientôt des versions tokenisées de l’or comme monnaie concurrente du dollar américain.

Avec l’USDT pour le dollar et le XAUT pour l’or, Tether est donc positionné pour répondre à des besoins largement différents.

Source : Bloomberg

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies.


