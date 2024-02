Les avocats de Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX, ont présenté un mémoire de 98 pages au juge Lewis Kaplan, accompagné de lettres de sympathisants, afin de plaider pour une peine de prison bien inférieure aux 110 années encourues. Ils ont souligné sa contribution caritative et exprimé ses « profonds regrets » pour les événements ayant mené à son arrestation.

La défense de Sam Bankman-Fried demande une peine de prison (très) courte

Depuis qu'il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation auxquels il avait été confronté, nous n'avons que peu de nouvelles de Sam Bankman-Fried, qui passe ses jours derrière les barreaux du Metropolitan Detention Center, à Brooklyn.

Mais aujourd'hui, nous apprenons que les avocats de l'ancien PDG de FTX ont communiqué un mémo de 98 pages au juge Lewis Kaplan (qui supervisait le procès de SBF), agrémenté de lettres de sympathisants affirmant que rien ne justifiait les 110 années de prison encourues par Sam Bankman-Fried, et que ce dernier avait prouvé sa bonne foi à travers diverses donations caritatives.

D'anciens employés de FTX, contactés par les parents de l'ex-PDG de l'exchange, ont également apporté leur contribution au mémo, aux côtés de quelques professeurs de droit.

« [M. Bankman-Fried est] profondément, profondément désolé pour la douleur qu'il a causée au cours des 2 dernières années. Après l'effondrement de FTX, son seul objectif était d'aider les clients à s'en sortir. » Extrait du mémo

Alors que les accusations les plus graves portées à Sam Bankman-Fried pourraient chacune lui valoir 20 ans d'emprisonnement, ses avocats ont déclaré dans le mémo qu'une peine justifiée devait s'établir entre 63 et 78 mois de prison.

Le juge Kaplan devra donner le verdict final le 28 mars concernant l'ancien dirigeant de FTX. Les procureurs fédéraux, de leur côté, ont jusqu'au 15 mars prochain pour présenter leurs recommandations concernant la peine que devra purger Sam Bankman-Fried.

Précisons que l'intéressé a changé d'avocats depuis son procès : ce sont désormais Marc Mukasey (qui a déjà défendu l'ancien président des États-Unis Donald Trump) ainsi qu'un avocat du cabinet Shapiro Arato Bach qui s'occupent de sa défense.

Mukasey s'est notamment illustré dans la défense de Trevor Milton, qui s'est retrouvé condamné à « seulement » 4 ans de prison contre les 11 demandées par les procureurs.

L'ancien PDG de FTX conseille aux gardiens de prison d'acheter du SOL

Au total, 29 personnes différentes ont tenu à écrire dans le mémo transféré au juge Kaplan. Marc Mukasey s'est appuyé sur ces différents témoignages pour dépeindre Sam Bankman-Fried comme un milliardaire « altruiste et travailleur », et afin d'expliquer que ses comportements bizarres (on se souvient effectivement de certains moments surprenants lors de son procès) s'expliquaient par un souci de « neurodiversité ».

« [Sam Bankman-Fried présente] des caractéristiques extérieures typiques de la neurodiversité, telles qu'un contact visuel irrégulier. Il peut être perçu comme abrupt, dédaigneux, évasif, détaché ou indifférent. » Extrait du mémo

La défense de SBF prévoit déjà de faire appel à sa condamnation, mais il est très rare que les condamnations pénales soient annulées via ce biais.

Selon le New York Times, Sam Bankman-Fried partagerait des conseils en investissement crypto dans sa prison, et il préconiserait notamment aux gardiens d'acheter du SOL, la cryptomonnaie de la blockchain Solana.

Récemment, un membre du gang des Bloods avait révélé dans une interview accordée à la reporter Tiffany Fong que Sam Bankman-Fried était « un bon gars. Put*in de bizarre, il peut être vraiment étrange. Mais c'est un bon gars. »

Source : New York Times

