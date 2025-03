La réserve stratégique de Bitcoin sera « plus grande que les gens ne le pensent », affirme Bitwise

Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, estime que la réserve stratégique de cryptomonnaies des États-Unis pourrait dépasser les attentes, avec une part importante de bitcoins malgré les précédentes annonces de diversification.

Une réserve stratégique « presque entièrement composée de Bitcoin » et « plus grande que les gens ne le pensent »

Lors de sa campagne présidentielle, Donald Trump avait promis de créer une réserve stratégique en Bitcoin et de faire des États-Unis la capitale des cryptomonnaies. Malgré son intérêt apparemment politique pour Bitcoin, il a récemment annoncé la création d'une réserve stratégique de cryptomonnaies incluant non seulement le BTC, mais aussi l'Ether, le XRP, le SOL et l'ADA, révélant une approche plus large envers les cryptos.

Ces annonces ont conduit les investisseurs à spéculer sur les implications d'une telle déclaration, soulevant des questions sur de potentiels conflits d'intérêts et sur la pertinence même de constituer des réserves dans d'autres cryptomonnaies que le BTC.

Cependant, Matt Hougan, directeur des investissements chez le gestionnaire d'actifs Bitwise, l'émetteur du Bitwise Bitcoin ETF (BITB), estime que la réserve créée par les États-Unis pourrait dépasser les attentes des investisseurs.

Extrait du mémo hebdomadaire de Matt Hougan

Jusqu'à dimanche, l'idée même d'une réserve stratégique de cryptomonnaies semblait improbable. Maintenant, une réserve uniquement en Bitcoin paraît presque conservatrice. Lorsque la poussière retombera, je pense que la réserve finale sera presque entièrement composée de Bitcoin et qu'elle sera plus grande que les gens ne le pensent.

Au mois de juillet 2024, la sénatrice Cynthia Lummis avait proposé un projet de loi visant à faire acquérir au gouvernement des États-Unis 1 million de Bitcoins sur 5 ans afin de l'aider à rembourser sa dette. Matt Hougan suggère-t-il que la réserve stratégique instaurée par Trump pourrait avoir un objectif encore plus grand ?

Une annonce officielle de la réserve stratégique ce vendredi ?

Il est difficile de déterminer l'origine de la prédiction de Hougan. Peut-être dispose-t-il d'informations encore non rendues publiques ?

En effet, comme il le souligne dans son mémo, les récentes déclarations de Trump laissaient plutôt envisager une réserve composée de Bitcoins, Ethers, SOL, XRP et ADA, sans réelle distinction entre ces actifs. Pourtant, Hougan anticipe qu'elle serait majoritairement constituée de Bitcoins.

La Maison-Blanche tiendra ce vendredi le « White House Crypto Summit », où Donald Trump devrait faire des annonces devant un public composé notamment de Brian Armstrong, PDG de Coinbase, Arjun Sethi, co-PDG de Kraken, Sergey Nazarov, cofondateur de Chainlink, Michael Saylor, fondateur de Strategy (anciennement MicroStrategy), ainsi que de nombreux autres acteurs influents du secteur.

En attendant les révélations du sommet, le cours du Bitcoin reste extrêmement volatil. Depuis le mois de décembre 2024, il a chuté de 28 %, passant de 109 000 à 78 300 dollars, avant de rebondir rapidement de 21,5 % en quelques jours. Par la suite, il a de nouveau reculé de 14 % en seulement 2 jours, avant de reprendre le chemin de la hausse. Actuellement, il évolue autour de 92 000 dollars.

Source : Bitwise

