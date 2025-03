Brian Armstrong, PDG de Coinbase, s'oppose à la Réserve crypto de Trump incluant ETH, XRP, SOL, ADA

Pendant sa campagne pour la présidentielle, Donald Trump, désormais à la Maison-Blanche, avait promis de créer une réserve stratégique en Bitcoin et de faire des États-Unis la capitale des cryptomonnaies. La sénatrice Cynthia Lummis avait même présenté une proposition de loi visant à créer une réserve d'un million de BTC.

Cependant, comme on pouvait s'y attendre, l'intérêt de Donald Trump pour Bitcoin semble purement politique, il semble être loin de vraiment comprendre l'intérêt de la création de Satoshi Nakamoto. En effet, hier, Donald Trump a officiellement annoncé la création d'une Réserve stratégique de cryptomonnaies incluant non seulement le BTC, mais également l'Ether, le XRP, le SOL, et l'ADA, en plus du BTC.

De nombreuses interrogations sur les motivations derrière cette réserve avaient naturellement émergé dès l'annonce de l'idée, il y a plusieurs semaines.

Certains internautes ont notamment remarqué un lien étroit entre cette réserve et Bitwise, l'un des gestionnaires d'actifs proposant un ETF Bitcoin et Ether spot. En effet, Donald Trump avait nommé David Sacks comme « Tsar de la crypto », lui confiant la mission d'analyser les implications de cette initiative.

Or, David Sacks est un seed investor, ou investisseur en amorçage en français, de Bitwise. Il se trouve que les 5 principales cryptomonnaies du Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW), un fonds de cryptomonnaies géré par l'entreprise, sont précisément le Bitcoin (BTC), l'Ether (ETH), le Ripple (XRP), le Solana (SOL) et le Cardano (ADA).

À l'instar du lancement des memecoins TRUMP et MELANIA, cette situation soulève de sérieuses questions quant aux potentiels conflits d'intérêts.

En réponse à l'annonce de Donald Trump, Brian Armstong, PDG de Coinbase, s'est montré critique, dénonçant un manque de clarté dans cette réserve stratégique.

Selon Armstrong, Trump devrait soit se limiter uniquement au Bitcoin, soit, au minimum, créer un indice pondéré par la capitalisation afin de « rester impartial ».

Excited to learn more. Still forming an opinion on asset allocation, but my current thinking is:

1. Just Bitcoin would probably be the best option - simplest, and clear story as successor to gold

2. If folks wanted more variety, you could do a market cap weighted index of crypto… https://t.co/jv8Gcn8N2S

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) March 3, 2025