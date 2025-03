Droits de douane : vers un compromis imminent entre Trump, le Canada et le Mexique ?

Après l'annonce de nouvelles taxes douanières américaines, secouant les marchés financiers, Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce, a indiqué que Donald Trump pourrait rapidement trouver un accord avec le Canada et le Mexique.

Vers une résolution de la crise commerciale ?

Lundi 3 mars, l'administration Trump a instauré des droits de douane de 25 % sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, à l'exception des produits énergétiques canadiens, taxés à 10 %. Cette décision a entraîné une chute des principaux indices boursiers américains : Le S&P 500 et le Nasdaq ont respectivement reculé de 1,2 % et 0,4 %.

Mais le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a indiqué mardi 4 mars une bonne nouvelle à la chaîne Fox Business : il a « échangé au téléphone avec les Canadiens et les Mexicains toute la journée » pour trouver un compromis.

🪙 Comment acheter du Bitcoin ?

Il a ajouté : « Le président est à l'écoute (...) Je pense qu'il finira par trouver une solution avec eux ». Selon lui, une décision pourrait être prise dès ce mercredi.

Cette perspective d'un compromis rapide est perçue comme une bouffée d'air frais pour les marchés financiers, qui pourraient rebondir après les turbulences récentes.

Acheter des ETN Bitcoin et cryptomonnaies avec XTB

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les marchés financiers ébranlés par l'annonce des taxes

En effet, les investisseurs redoutent que ces mesures protectionnistes que souhaite Donald Trump n'affectent la croissance économique et n'alimentent l'inflation. Des entreprises comme General Motors, Tesla et Best Buy, dépendantes des chaînes d'approvisionnement nord-américaines, pourraient voir leurs coûts augmenter, impactant leurs marges bénéficiaires.

Donald Trump lui-même en est conscient, puisqu’il avait reconnu lors de son premier discours devant le Congrès depuis son retour de la Maison Blanche, mardi 4 mars, que les droits de douane pourraient provoquer « quelques perturbations » dans l'économie américaine. « Mais nous sommes d'accord avec ça », avait-il ajouté.

🗞️ Donald Trump veut appliquer 25 % de droits de douane aux produits européens

Ainsi, les investisseurs espèrent que la levée ou l'allègement des taxes douanières permettront de dissiper les incertitudes pesant sur l'économie et de restaurer la confiance, faisant repartir vers la hausse les marchés financiers.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital