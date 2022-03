Le Récap' Crypto #10

Décryptons ensemble les principales actualités qui ont marqué la sphère des cryptomonnaies sur la semaine passée, dans notre épisode numéro 10 du Récap' Crypto. Bon visionnage, et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours en commentaire !

Terra (LUNA) va se doter d'une réserve de 10 milliards de dollars en Bitcoin (BTC)

La blockchain Terra (LUNA) va se doter d'un fonds de réserve en Bitcoin (BTC), et ce à hauteur de 10 milliards de dollars. Selon Do Kwon, le fondateur et actuel PDG de Terra, cela permettra notamment d'assurer les arrières de l'UST, son stablecoin algorithmique qui ne cesse de gagner du terrain. De plus, cela permettra à l'écosystème d'acquérir une réserve de fonds décentralisée considérable.

American Express et HSBC s'intéressent au metaverse

American Express prépare son arrivée dans le metaverse. En miroir de nombreux acteurs de la finance traditionnelle, le spécialiste des moyens de paiement souhaite proposer des services bancaires au sein d'univers numériques accessibles en réalité virtuelle. La firme développe également des services de conciergerie virtuels et une plateforme d'échange de tokens non fongibles (NFT). De plus, The Sandbox signe un nouveau partenariat de grande ampleur. La firme HSBC a annoncé qu’elle se lançait dans le metaverse, en achetant des terrains virtuels. À quoi vont-ils lui servir ?

Lancement de l'ApeCoin (APE), la cryptomonnaie du Bored Ape Yacht Club

Le Bored Ape Yacht Club (BAYC) multiplie les initiatives ces derniers temps, et semble décidé à exploser au-delà du secteur des tokens non fongibles (NFT) et des images de profil. L'organisation autonome décentralisée (DAO) liée au projet annonce en effet le lancement d'un token qui soutiendra tout l'écosystème : l'ApeCoin (APE).

FTX et Everstake lancent une plateforme de collecte de dons en cryptomonnaies pour l'Ukraine

En partenariat avec le ministère ukrainien de la transformation numérique, les plateformes Everstake et FTX ont lancé un site officiel de collecte de fonds en cryptomonnaies. L'objectif est de faciliter les dons visant à soutenir l'Ukraine dans le conflit face à la Russie.

Mark Zuckerberg confirme l’arrivée prochaine des tokens non fongibles (NFTs) sur Instagram

S’il fallait une preuve de plus que les grandes entreprises se ruent sur les tokens non fongibles, en voici une. Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, annonce que les NFTs arriveront sur Instagram « à court terme ». Le point sur ce que l’on sait pour l’instant.

🎙️ Crédit : Lilian Aliaga

