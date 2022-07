Facebook commence à tester certaines fonctionnalités de NFT pour les profils d'utilisateurs

Alors que Meta avait annoncé la prise en charge des tokens non fongibles (NFTs) sur Instagram en mai dernier, la firme semble partie pour rendre cette fonctionnalité disponible également sur Facebook.

Selon un post de Navdeep Singh, manager produit chez Meta, il sera possible pour les utilisateurs de Facebook de poster directement des NFTs sur le réseau social ou encore de les présenter sous forme de collection sur leur profil.

We're launching NFTs on Facebook! Excited to share what I've been working on with the world. pic.twitter.com/TaV66zRanV

— Navdeep Singh (@navdeep_ua) June 29, 2022