Napster officialise son incursion dans le Web3 avec le lancement de son propre token

Napster, une des plus anciennes plateformes de streaming musical, a récemment été rachetée par le consortium composé du fonds d'investissement Hivemind et de la blockchain Algorand (ALGO). À ce moment-là, nous ignorions encore quel serait le futur de la plateforme, hormis qu'il serait résolument orienté vers le Web 3.0.

Afin d'introduire les lignes directrices prévues pour Napster, cette dernière a publié son « Litepaper V1.0 », un document précisant de quelle manière elle allait évoluer vers le Web 3.0 et comment elle allait le proposer à ses millions d'utilisateurs.

En synthèse, l'entreprise souhaite désormais se placer comme point d'interaction privilégié afin de mettre en relation les créateurs de musique, leurs fans ainsi que les détenteurs de droit. Nous apprenons que cela se fera notamment avec l'apparition d'un nouveau token « NAPSTER ».

Selon le communiqué, Napster prévoit de développer ses produits destinés au Web 3.0 à travers la blockchain Algorand :

Bien qu'elle s'inscrive en tant que pionnière des plateformes de streaming musical, Napster a connu quelques difficultés et est passée entre plusieurs mains, avant d'adopter à nouveau en 2016 le nom que nous connaissons aujourd'hui.

Grâce à son incursion dans le Web 3.0, la plateforme compte ici revenir sur le devant de la scène en mettant de nouveaux moyens en place pour que les artistes puissent se rapprocher de leurs fans.

Afin de structurer et ordonner son écosystème dédié au Web 3.0, Napster souhaite placer son nouveau token du même nom au centre des fonctionnalités à venir.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune date n'a été annoncée pour ce dernier, mais nous savons d'ores et déjà qu'il aura bon nombre de cas d'usage et d'avantages pour ses détenteurs.

Le token, prévu pour être interopérable entre les blockchains et compatible avec les différents écosystèmes, sera distribué à 10 milliards d'unités, lesquelles seront partagées entre les fans, les créateurs, les développeurs, les détenteurs de droits ainsi que les partenaires stratégiques de Napster.

Le token permettra, entre autres, de s'abonner directement aux services de streaming musicaux de Napster, de bénéficier de contenu premium tel que des sorties anticipées ou encore l'achat de biens et services via des applications compatibles avec les services Web 3.0 de la plateforme.

Pour Matt Zhang, le fondateur et PDG de Hivemind, Napster s'inscrit ici dans une véritable vision à long terme et ne souhaite pas juste profiter d'un élan momentané :

« Notre investissement dans la société reflète une vision à plus long terme et beaucoup plus large que l’environnement commercial à court terme pour les actifs cryptographiques. Au lieu de cela, nous voyons une énorme opportunité de créer de la valeur à long terme, en appliquant la programmation Web3 à une entreprise existante et axée sur la technologie. »