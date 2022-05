LimeWire se lance dans les NFTs en partenariat avec Universal Music Group

Alors qu’en mars dernier, LimeWire informait de sa volonté à revenir sur le devant de la scène Internet grâce aux tokens non fongibles (NFT), le programme semble bien se dérouler. Cela s’illustre notamment grâce au dernier accord en date, conclu avec Universal Music Group (UMG) :

Important milestone reached! We’re thrilled to announce our partnership with Universal Music Group @UMG, opening up opportunities for music NFTs to all artists signed to Universal and UMG labels.

Read more here 👉

— LimeWire (@limewire) May 17, 2022