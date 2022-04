LimeWire réunit 10 millions de dollars pour lancer sa plateforme de NFTs dédiée à la musique

Un mois et demi après l'annonce de son retour, LimeWire vient de clôturer une vente privée de son nouveau token baptisé « LMWR ». Le total de la vente a atteint les 10 millions de dollars, avec un certain nombre d'investisseurs de renommée.

Le tour de table a effectivement été mené par Kraken Ventures, Arrington Capital ainsi que GSR, un fonds d'investissement spécialisé dans les technologies, aux côtés de Crypto.com Capital, CMCC Global, Hivemind ou encore SwissBorg, parmi d'autres.

Nous vous l'annoncions au début du mois dernier, l'entreprise LimeWire, qui avait observé un long moment d'absence, a annoncé qu'elle revenait afin de développer une plateforme dédiée aux tokens non fongibles (NFTs), en se concentrant sur le secteur musical.

Les NFTs semblent se mêler à merveille avec l'univers de la musique et des concerts, comme a pu le confirmer non sans enthousiasme Akshi Federici, partenaire d'investissement chez Kraken Ventures :

Il semblerait ainsi que ce projet plutôt singulier ait su trouver des intéressés, puisque le célèbre DJ Deadmau5, plusieurs fois nommé aux Grammy Awards, a également investi dans le projet. Steve Aoki, le DJ américain qui a récemment annoncé son « AOK1VERSE », est également de la partie à travers le groupe d'investisseurs DAO Jones.

Selon le communiqué de LimeWire, la plateforme débutera sa campagne de lancement dès le mois de mai prochain, avec une ouverture de son marché de NFTs suivant dans la foulée.

LimeWire reste fidèle à ses racines et se consacrera entièrement au secteur musical pour développer ses futurs projets. Sa plateforme sera développée de façon à faciliter l'accès au grand public pour ces NFTs musicaux en proposant une expérience utilisateur intuitive ainsi que des modes de paiement simplifiés comme la carte bancaire.

La vente publique du LMWR, le nouveau token de LimeWire, aura lieu plus tard dans l'année sans que nous ne connaissions encore de date précise.

Toutefois, nous savons déjà que ce token sera très probablement un jeton de gouvernance, comme le laisse supposer le communiqué :

« Les détenteurs de jetons pourront participer à un programme de récompense, réduire leurs frais d'échange sur la plateforme, et avoir accès à des avantages exclusifs pour la communauté et à des événements réguliers de LimeWire. Plus tard, les détenteurs commenceront également à jouer un rôle fondamental dans le choix des artistes prometteurs qui seront soutenus par LimeWire et présentés sur la place de marché. »