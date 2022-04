Slipknot débarque dans The Sandbox

Il ne passe pas une semaine sans que The Sandbox (SAND) n'annonce un nouveau partenariat. Après le géant bancaire HSBC, puis la licorne française Ledger, c'est au tour du groupe de musique métal Slipknot de rejoindre le métavers à succès. L'annonce, intitulée « Are you ready to rock ? », a été officialisée ce mardi sur Twitter :

We are partnering with @slipknot to Create the KNOTVERSE! 🔥 A one-of-a-kind meeting place for heavy music culture in the #Metaverse! Step inside! 🎪 https://t.co/KBGY1RZ6dT pic.twitter.com/GdSuPSB5yc — The Sandbox (@TheSandboxGame) April 19, 2022

Ce partenariat inclut à la fois Slipknot et Knotfest, l'un des plus gros festivals de heavy métal, dont le groupe de musique est organisateur. Il implique la création de Knotverse, une terre d'accueil pour rassembler les fans autour d'expériences Web 3.0 inédites et « créer un lieu de rencontre unique ».

Le collectif musical « le plus énigmatique, provocateur et agressif de l'ère moderne » prévoit d'exploiter sa parcelle virtuelle dans The Sandbox pour offrir aux fans de la culture heavy un accès unique à leur nouvelles musiques, à des évènements spéciaux et à des produits dérivés, des équipements, des masques, etc.

Évidemment, il est également prévu que Slipknot lance plusieurs collections de tokens non fongibles (NFTs) uniques et associées à des éléments phares de l'histoire du groupe ou de la culture heavy métal.

Un concert de Slipknot dans The Sandbox

Knotverse sera évidemment lié à Knotfest, le site de média et festival de musique iconique organisé par Slipknot. Ce partenariat prévoit également l'organisation d'une édition du Knotfest directement dans le métavers de The Sandbox.

La parcelle de terrain virtuelle héritera du thème sombre et immersif de l'évènement et intégrera plus de 20 ans d'images et de références à Slipknot, authentiquement recréés dans The Sandbox, comme l'explique Shawn « clown » Crahan, l'un des membres fondateurs du groupe de musique :

« Tous ceux qui ont déjà assisté au Knotfest, ou qui en ont eu envie, ont maintenant la possibilité de pénétrer dans une version numérique de l'expérience dans The Sandbox, en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 »

Ce n'est pas la première expérience de Slipknot avec le monde du Web 3.0. En novembre 2021, le groupe avait lancé un mystérieux site Internet intitulé The Chapeltown Rag, s'apparentant à une marketplace permettant d'acheter les versions NFTs de neuf morceaux musicaux inédits.

Selon les rumeurs, le nouvel album de Slipknot devrait voir le jour d'ici le milieu de l'année 2022. Il se pourrait donc que ce partenariat avec The Sandbox soit les prémices d'un évènement plus important pour révéler les morceaux au grand public d'une manière totalement inattendue.

