L’Olympia lance des cartes de membres sous forme de NFTs

Épaulée par la marketplace française Tailor, l'Olympia s’apprête à commercialiser 250 cartes de membres sous forme de tokens non fongibles (NFTs). Baptisée « The O’Gs », cette collection sera disponible en prévente dès le 4 juillet, avant d’être proposée à tous le 6 juillet. Zoom sur cette première incursion de la mythique salle de concert parisienne dans le Web3.

Une collaboration franco-française entre L'Olympia et Tailor

Imperméables aux critiques, les tokens non fongibles (NFTs) séduisent de plus en plus de sociétés cherchant à embrasser la révolution Web3. Cette fois, c’est L'Olympia qui vient d’annoncer sa toute première collection, composée de 250 cartes de membres prenant la forme d’avatars en pixel art.

Pour mettre sur pied cette collection de NFTs, la salle de concert parisienne s’est associée à la marketplace Tailor, chargée de développer la partie technologique du projet.

Cette startup française incubée à Station F s’est spécialisée dans la billetterie et les objets de collection sous forme de NFTs pour les événements live. Cette collaboration avec L’Olympia constitue son premier projet rendu public.

👉 Comprendre ce que sont les NFT

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Des NFTs offrant des privilèges à vie

Pour cette initiative, Tailor et L’Olympia mettent en vente 250 NFTs de type « profile pic », qui serviront de cartes de membres à leurs détenteurs. Elles leur offriront des privilèges à vie, aussi bien auprès de la salle de concert que de la marketplace de NFTs. Vous pouvez les découvrir sur la page officielle du projet.

Attention, si tous ces avatars servant de cartes de membres sont uniques, ils sont regroupés en plusieurs groupes procurant des avantages plus ou moins grands selon leur rareté. Les voici, classés du plus au moins rare :

The O’Jacks (4 unités disponibles) ;

The O’Beats (15 unités disponibles) ;

The O’Tunes (80 unités disponibles) ;

The O’Tracks (150 unités disponibles).

Si vous êtes attentif, vous avez probablement remarqué qu’il manquait un NFT pour parvenir au total de 250 cartes de membres. Il s’agit d’Oreille Absolue, le/la boss des « O’Gs ». Cet avatar unique procure des privilèges à rendre jaloux tous les fans de musique : un pass VIP à vie pour deux personnes pour assister à douze événements au choix par an, ainsi que les consommations offertes au bar à chaque soirée, sans oublier le dîner offert pour deux personnes au restaurant « Le Petit Olympia ». Cette carte exceptionnelle sera mise en vente aux enchères, et une partie des bénéfices sera reversée à l’association choisie par l’acquéreur.

Tous ces personnages en pixel art sortent de l’imagination d’Antoine Duten, un artiste issu de la prestigieuse école des Gobelins, qui se fait appeler Baron de Pîquesel sur Instagram. Ses inspirations proviennent aussi bien du jeu de glisse Jet Set Radio, que des personnages du groupe Gorillaz, ou encore des jeux vidéo rétro 8/16 bit des années 1990.

Les cartes de membres seront proposées en prévente (whitelist) dès le 4 juillet, pour tous ceux qui auront rempli les critères détaillés sur la page du projet. Le reste de la collection sera commercialisé lors d’une vente publique le 6 juillet.

Dans un premier temps, les acheteurs ne connaîtront pas le groupe auquel appartient leur « O’G ». Ils seront tous révélés le 12 juillet à midi heure de Paris. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que les détenteurs découvriront leur avatar et les privilèges qui l’accompagnent.

👾 Devenir membre officiel de L'Olympia et bénéficier de privilèges à vie comme des concerts gratuits c'est maintenant possible grâce à nos 250 cartes de membre NFT. Pour participer : RT ce tweet + follow @OLYMPIAHALL 🗓️ TAS le 04/07 pic.twitter.com/Yl99lCDgFq — L'Olympia (@OLYMPIAHALL) June 29, 2022

👉 Sur le même thème : Le DJ Steve Aoki annonce un pass exclusif sous forme de NFT pour ses fans

Des expériences plus immersives, des interactions plus riches

Pour L’Olympia, surfer sur la vague des NFTs comporte plusieurs avantages. Elle compte sur cette expérience pour fidéliser de nouveaux publics, plus jeunes et sensibles à l’écosystème des cryptomonnaies. Cela lui permet aussi de montrer qu’à l’approche de son 130e anniversaire, cette salle de concert légendaire reste à la pointe de l’innovation.

Laurent de Cerner, Président de L’Olympia, s’est exprimé sur les motivations entourant ce projet :

« Le projet The O’Gs s’inscrit dans la volonté constante de L’Olympia d’utiliser les dernières innovations pour proposer à son public des expériences toujours plus novatrices et immersives [...] tout en préservant son identité, son goût pour toutes les cultures et son enracinement dans la société. »

Cette initiative prouve une nouvelle fois les nombreuses applications des NFTs dans le monde de la musique. En début d’année, le festival Coachella avait mené une opération similaire, en commercialisant des tickets à vie sous forme de NFTs.

Il faut dire que cette technologie s’y prête parfaitement : la propriété de ces tickets et autres cartes de membres est facilement vérifiable sur la blockchain, ce qui limite la fraude et facilite les échanges. On devrait donc logiquement voir de plus en plus d'artistes, de salles de concert et d'événements surfer sur cette technologie pour proposer de nouvelles expériences aux fans de musique.

👉 Pour aller plus loin : NFT Factory : Paris accueillera bientôt un espace dédié aux NFTs et au Web 3.0

Source : L'Olympia

Découvrez The Sandbox Plongez dans le Metaverse 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.