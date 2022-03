NFT Factory : Paris accueillera bientôt un espace dédié aux NFTs et au Web 3.0

Un temple des NFTs au cœur de Paris

Entre 2020 et 2021, le marché des NFTs a connu une croissance fulgurante. En un an seulement, les ventes de tokens non fongibles ont augmenté de 4 120%, passant de 85 millions à 35 milliards d’euros.

Pour que la France participe à cette révolution, un collectif de 51 pionniers du Web 3.0 vient d’annoncer l’ouverture en septembre à Paris d’un espace physique de 400 mètres carrés consacré aux NFTs. Son nom ? La NFT Factory.

La NFT Factory a été pensée comme le temple français des NFTs. Le communiqué de presse annonçant son lancement précise ses trois missions principales :

Évangéliser le public français sur la question des NFTs ;

Rassembler la communauté des NFTs autour d’événements destinés aux startups, aux entreprises, aux artistes et au grand public ;

Favoriser l’émergence de projets de NFTs de premier plan, qui constitueront les licornes françaises de demain.

Des soutiens de premier plan derrière la NFT Factory

Pour remplir ses objectifs, la NFT Factory pourra compter sur le soutien de ses 51 cofondateurs, qui sont tous des pionniers de l’écosystème.

Parmi les soutiens plus célèbres, on trouve Sébastien Borget (COO et cofondateur de The Sandbox), Jean-Michel Pailhon et Gaspard Broustine (cofondateurs de Ledger), Benoît Couty (créateur du Museum of Crypto Art, plus connu sous le nom de MoCA), le producteur de musique électronique Agoria, ou encore Julien Bouteloup, vétéran de la blockchain et influenceur majeur de l’écosystème des NFTs.

Gm agorians 🪖🦋 Historical day with the birth of @NFTFactoryParis So glad to see the love and energy of so many passionate and talented 🧠 reunited. If u're an artist or if u have any questions about NFTs, feel free to be in touch 🎙️ Hands in the air 🙂 pic.twitter.com/0DmaaMiOxo — agoria (@agoriamusic) March 22, 2022

Benoît Couty, fondateur du MoCa, l'un des deux plus importants musées consacrés aux NFTs, s’est exprimé sur l’importance de la NFT Factory pour l’éclosion de l’écosystème français :

« Bien que nous soyons tous passionnés par les NFTs, nous avons besoin d'un espace dans le monde réel pour nous connecter, nous éduquer les uns les autres et commencer à travailler ensemble sur de nouveaux projets. Nous sommes encore au tout début d'une économie naissante et il est temps de passer à la vitesse supérieure. »

Les étapes clés d’ici l’ouverture en septembre

Si la NFT Factory vient officiellement d’être lancée, il faudra attendre le mois de septembre 2022 pour pouvoir se rendre dans son espace parisien. D’ici là, elle va organiser deux événements qui devraient intéresser les amateurs de NFTs.

En mai, la NFT Factory inaugurera son programme d’adhésion en lançant une collection de 1 000 NFTs uniques. Conçus par le collectif d’artistes Obvious, ces tokens non fongibles permettront de bénéficier de nombreux avantages (un accès prioritaire à tous les événements de la NFT Factory, des récompenses, etc.).

Deux mois plus tard, en juillet, les passionnés pourront se rendre à un évènement de deux jours baptisé NFT Pop-Up Factory. Au programme : des conférences avec des leaders de l’écosystème, une exposition de NFTs et des formations payantes. Si cela vous intéresse, restez à l'affût, car les inscriptions démarreront très bientôt.

À quoi ressemblera la NFT Factory ?

En septembre, la NFT Factory ouvrira officiellement son espace physique au cœur de Paris. On y trouvera notamment un comptoir pour acheter et échanger des tokens non fongibles, ainsi qu’une galerie accueillant des expositions régulières.

Gm! We are happy to announce the launch of the NFT Factory in Paris 🇫🇷 A unique space to discover NFTs, network and build projects in the Web3 🌐⚒️ For entrepreneurs, artists, corporates, investors and the public. Here is our mission and plans for the coming months 🧵👇 pic.twitter.com/4uVJKO1siy — NFT Factory Paris (@NFTFactoryParis) March 22, 2022

La NFT Factory disposera d’un lieu dédié aux événements. On pourra y assister à des meetups, des conférences et des sessions de formation consacrées aux entreprises. Elle accueillera également un espace de coworking permettant aux artistes et aux entrepreneurs de travailler ensemble sur de nouveaux projets.

On vous donne rendez-vous en septembre pour l’inauguration des lieux !

