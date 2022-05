Instagram prendra en charge les NFTs d'Ethereum, Polygon, Solana et Flow

Des NFTs sur Instagram grâce à Ethereum, Polygon, Solana et Flow

Selon une information de nos confrères de CoinDesk, Instagram se concentrera donc sur 4 réseaux pour l’intégration des NFTs : Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Solana (SOL) et Flow (FLOW). On rappelle que pour l’instant, c’est Ethereum qui domine largement en termes de taille, mais que de nouveaux concurrents – à l’instar de Solana – commencent aussi à se faire une place dans le secteur.

On ignore si Instagram proposera l’ensemble de ces réseaux au lancement, ou si ces derniers seront proposés de manière échelonnée. Au départ, le projet pilote ne rassemblera que quelques utilisateurs et créateurs basés aux États-Unis, avant d’être ouvert plus largement.

Instagram compterait également intégrer les portefeuilles crypto les plus utilisés actuellement, comme MetaMask. Le service serait entièrement gratuit.

👉 À lire – Polygon (MATIC), un hub de blockchains scalables centré sur Ethereum (ETH)

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

Une petite révolution pour Instagram ?

Instagram étant déjà un hub pour les créateurs, l’intégration des NFTs pourrait susciter une nouvelle vague d’intérêt pour le secteur. Les utilisateurs pourront en effet à l’avenir afficher leurs tokens non fongibles directement sur leurs profils, et taguer les artistes qui les ont créés.

Tout cela montre en tout cas la stratégie globale de Meta, qui avait déjà confirmé que son wallet Novi permettrait à l’avenir d’échanger des NFTs dans son metaverse. Du côté de WhatsApp, les intégrations du Web3 ont également débuté. En décembre dernier, l’appli confirmait en effet qu’elle se lançait dans les paiements en cryptomonnaies. L’arrivée du mastodonte Meta dans le secteur est donc à surveiller de près.

👉 Découvrez également – Le Vatican se lance dans les tokens non fongibles (NFT) et le metaverse

Source : CoinDesk

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.