Meta sélectionne Arweave pour stocker ses NFT – Le cours du token AR explose de 80 %

Nous vous l'annoncions ce matin, Meta, la société mère de Facebook, a révélé que la sidechain Polygon (MATIC) avait été choisie dans le cadre de son programme visant à permettre la création de tokens non fongibles (NFT) sur Instagram. Aussi, le réseau social aux plus de 35 millions de visiteurs mensuels va permettre à ses utilisateurs de mint directement leurs NFT dans sa propre application.

Nous apprenons que c'est la blockchain Arweave (AR) qui a été sélectionnée par Meta pour conserver ces NFT. L'annonce a directement été faite par Sam Williams, le PDG et fondateur d'Arweave :

📣 Major announcement: @Meta is now using Arweave to permanently store digital collectables from @Instagram.

Instagram users are now able to issue digital collectables for their posts, stored on Arweave.

Some thoughts 👇 pic.twitter.com/Y0xjhDwHid

— 🐘🔗 sam.arweave.dev (@samecwilliams) November 2, 2022