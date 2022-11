Binance et Ledger s'associent pour démocratiser le Web3 et les cryptomonnaies

Binance s'est associé à Ledger afin de faciliter et sécuriser l'achat de cryptomonnaies. Ainsi, les détenteurs de clé Ledger pourront acheter leurs cryptomonnaies en passant par Binance directement depuis l'application Ledger Live. Cette fonctionnalité marque le début d'un partenariat à long terme qui devrait dévoiler de nouvelles opportunités.

Binance et Ledger main dans la main

Binance, la plus importante plateforme de cryptomonnaies au monde, s'associe avec la startup française Ledger afin de simplifier l'expérience d'achat de cryptomonnaies.

Plus précisément, les détenteurs de portefeuilles physiques Ledger comme le Nano S ou le Nano X pourront acheter leurs cryptomonnaies directement depuis leur application Ledger Live grâce à Binance et sans aucun intermédiaire supplémentaire.

Cette fonctionnalité, d'ores et déjà disponible dans l'onglet « Discover » de Ledger Live, permet à tout un chacun d'acheter plus de 80 cryptomonnaies différentes en payant avec une carte bancaire comme Visa ou Mastercard.

Aperçu du catalogue Discover dans l'application Ledger Live

Notons que pour acheter des cryptomonnaies via Binance depuis Ledger Live, il est nécessaire d'avoir préalablement complété le processus de vérification d'identité (KYC) sur l'exchange de cryptomonnaies.

Bien sûr, comme pour tout achat effectué depuis le catalogue disponible sur Ledger Live, une fois l'achat de cryptomonnaies effectué, il est possible de garder ces dernières en lieu sûr sur le wallet ou de les envoyer sur une autre adresse.

Selon le communiqué, il ne s'agit ici que de la première étape du partenariat entre les 2 entités. Toutefois, il devrait bientôt être possible de profiter de l'achat de cryptomonnaies via Binance sur la version mobile de Ledger Live, et d'autres méthodes de paiement devraient également être ajoutées petit à petit sur l'application.

Cette association entre Binance et Ledger vise, selon le communiqué, à faciliter l'expérience d'achat des détenteurs de cryptomonnaies tout en leur assurant des transactions sûres. Un objectif confirmé par Jean-François Rochet, vice-président des transactions et des services chez Ledger :

« Binance et Ledger sont de véritables leaders mondiaux dans le domaine des actifs numériques, et il est logique de s'associer pour offrir à nos utilisateurs les avantages de l'achat de cryptomonnaies de Binance au sein de Ledger Live, en offrant la sécurité de classe mondiale sans compromis de Ledger. »

Source : Communiqué de Binance

