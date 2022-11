Meta choisit Polygon pour permettre la création de NFT sur Instagram

Alors que Meta avance petit à petit sur l’intégration des tokens non fongibles (NFT) sur ses réseaux sociaux, le groupe a annoncé hier que Polygon (MATIC) avait été retenu pour permettre la création de ceux-ci directement sur Instagram :

Soon you’ll be able to make and sell #NFTs on @instagram, starting with @0xPolygon. You can also now connect to @solana and Phantom wallet, and see information about @opensea collection: https://t.co/aH8035Tk8n

Comment your #NFT below 👇 pic.twitter.com/dvHau9n9Yu

— Meta (@Meta) November 2, 2022