Le réalisateur qui avait détourné 11 millions de dollars de Netflix pour acheter des cryptos est condamné à de la prison

Carl Rinsch, le réalisateur du film « 47 Ronin » avec Keanu Reeves, a été condamné lundi à deux ans et demi de prison pour avoir détourné 11 millions de dollars destinés à une production Netflix. Il avait misé une partie des fonds sur les cryptomonnaies.

Un pari sur le Dogecoin qui rapporte 27 millions de dollars

Netflix avait initialement versé 44 millions de dollars à Carl Rinsch pour sa série de science-fiction « Conquest », avant de lui accorder 11 millions supplémentaires en mars 2020 pour achever le projet.

Mais plutôt que de financer la production, le réalisateur a utilisé 10,5 millions de dollars pour spéculer en Bourse, perdant près de la moitié de cette somme en quelques semaines sur des options liées à des valeurs pharmaceutiques et au S&P 500.

Carl Rinsch a ensuite transféré plus de 4 millions de dollars restants vers la plateforme Kraken pour tout miser sur le Dogecoin (DOGE), un pari qui lui a rapporté environ 27 millions de dollars lors de sa revente en mai 2021. Avec ces gains, Rinsch a ensuite dépensé environ 10 millions de dollars en frais personnels et biens de luxe.

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Reconnu coupable en décembre Carl Rinsch risquait jusqu'à 90 ans de prison. Le parquet réclamait cinq ans de détention, tandis que sa défense, invoquant des troubles psychologiques, plaidait pour une peine sans emprisonnement. Keanu Reeves a lui-même écrit au tribunal en sa faveur.

Rinsch a finalement écopé de 30 mois de prison, trois ans de mise à l'épreuve, ainsi que 11 millions de dollars de confiscation.

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Source : CourtListener

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