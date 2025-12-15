Un réalisateur de renom vient d’être reconnu coupable du détournement de 11 millions de dollars, initialement prévus pour réaliser une série. Une arnaque dont les fonds ont essentiellement servi à acheter des cryptomonnaies et à financer son train de vie luxueux.

Un réalisateur arnaque Netflix de 11 millions de dollars pour acheter de la crypto

Les arnaques crypto prennent des formes diverses et variées, tout en conservant néanmoins un objectif commun : détourner des fonds afin de s'enrichir de manière frauduleuse. Une logique qui s'applique parfaitement dans le cas du réalisateur à succès Carl Erik Rinsch, notamment connu pour son film « 47 Ronin » avec Keanu Reeves.

En effet, même si la fraude concerne une multinationale et pas des investisseurs particuliers, ce sont bien 11 millions de dollars qui ont été détournés dans ce que la Justice américaine va rapidement identifier comme un « stratagème frauduleux » de grande ampleur, dès sa mise en lumière en 2023.

✍️ Arnaque Crypto : Les 7 pièges les plus fréquents en 2025 et comment les éviter

Des faits associés à la réalisation d'une série intitulée « White Horse », dont les premiers épisodes tournés à partir de 2018 apparaîtront comme assez convaincants pour inciter la plateforme Netflix à investir 44 millions de dollars sur une année.

Le problème ? Son réalisateur Carl Erik Rinsch réclamera 11 millions de dollars supplémentaires début 2020, sans jamais terminer la série promise. Au lieu de cela, il va transférer les fonds sur un compte de courtage personnel et en perdre la majeure partie en spéculant sur des « actifs extrêmement risqués ».

Une arnaque qui va finalement le conduire devant la Justice américaine, dans le cadre d'une procédure qui vient de le déclarer coupable des faits reprochés.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Un investissement très rentable dans le Dogecoin

Selon les éléments de ce dossier, Carl Erik Rinsch a utilisé une part importante de ces 11 millions de dollars pour investir sur le marché des cryptomonnaies, et plus précisément sur le Dogecoin (DOGE).

Une opération qui va rapidement s'avérer rentable, puisque ce memecoin enregistrera une hausse spectaculaire de plus de 8 000 % sur les premiers mois de 2021, avec un sommet historique à plus de 0,70 dollars en mai.

De quoi financer les avocats en charge de son divorce, mais également un train de vie très luxueux à base d'hôtels et de voitures de luxe, comme par exemple avec l'achat de 5 Rolls-Royce et 1 Ferrari, sans jamais envisager de terminer sa série, ni même à rembourser Netflix.

🗞️ Déclarer ses portefeuilles cryptos : pourquoi cela représente un danger ?

De quoi conforter le procureur Jay Clayton en charge de son dossier, pour le reconnaître coupable en fin de semaine dernière de « fraude électronique, blanchiment d’argent et cinq chefs d’exécution de transactions monétaires portant sur des biens provenant d’une activité illégale ».

Carl Erik Rinsch a pris 11 millions de dollars destinés à une série télévisée et les a joués sur des options boursières spéculatives et des transactions en cryptomonnaies. La condamnation d’aujourd’hui montre que lorsque quelqu’un vole des investisseurs, nous suivrons l’argent et le tiendrons pour responsable. Jay Clayton

Maintenant que Carl Erik Rinsch a été reconnu coupable des faits, il va devoir attendre sa condamnation prévue pour avril 2026.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Source : Department of Justice

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.