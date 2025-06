Quelles sont les cryptos préférées des investisseurs en 2025 ? Bybit lève le voile

La logique d’investissement liée aux cryptomonnaies répond à plusieurs exigences nécessaires, comme la résilience, la force d’innovation et la hype du moment. Un principe de sélection mis en lumière dans un rapport de la plateforme Bybit sur la composition des portefeuilles crypto.

Portefeuille crypto : l'art de la répartition éclairée

Composer un portefeuille d'investissement crypto peut se jouer au hasard des publications sur les réseaux sociaux. Mais la meilleure solution reste bien évidemment d'opérer une sélection personnelle. C'est-à-dire un classement à base de diligence raisonnable (due diligence) et de recherches éclairées.

Une logique à laquelle il faut ensuite appliquer la règle difficile du ratio. En effet, tous les projets ne méritent pas d'occuper la même place dans le total des 100 % investis d'un portefeuille. C'est à ce moment que les avis peuvent diverger, sur la nécessité d'un projet et/ou sa capacité à faire mieux que le maître des lieux incontesté qu'est le Bitcoin.

✍️ Guide complet : le meilleur moyen d'acheter de la crypto en 2025

Un exercice récemment analysé par la plateforme Bybit, dans le cadre d'un rapport complet portant sur la répartition des actifs dans les portefeuilles des détenteurs de cryptomonnaies pour le premier semestre 2025. Le numéro 3 va en surprendre certains.

Le Bitcoin et l'Ether représentent presque 60 % des investissements (hors stablecoins)

Dès que la question de l'investissement crypto se pose, la première interrogation consiste à savoir quelle part de Bitcoin est impliquée dans l'équation. Une donnée révélée par Bybit pour la période d'octobre 2024 à mai 2025, qui implique visiblement le BTC à chaque fois que 3 cryptomonnaies sont concernées.

En mai 2025, le Bitcoin reste l'actif le plus détenu par tous les investisseurs. Il représente une part de 30,95 % de leurs actifs totaux, contre 25,4 % en novembre 2024. Bybit

Répartition des cryptomonnaies dans les portefeuilles crypto

Dans le même temps, Ethereum occupe la seconde place du podium avec un pourcentage de détention fixé à 8,43 % pour sa cryptomonnaie ETH. Une situation bien loin de son sommet à 11,12 % de novembre 2024, mais largement supérieure au creux d'avril dernier (3,89 %).

🗞️ Le Bitcoin peut-il encore faire x100 ? Bienvenue dans le « Saylor Cycle » du BTC

C'est plus précisément à la 3e place de ce classement que les choses ont véritablement changé. Et pour cause, le XRP est venu détrôner le SOL de Solana avec une proportion passée de 1,29 % à 2,42 % entre novembre 2024 et mai 2025. En cause, l'éventualité d'une approbation imminente de ses ETF spot sur le marché américain.

Pourtant, le SOL se trouve dans la même situation, tout comme les cryptomonnaies LTC, ADA, SUI ou encore le memecoin DOGE. Mais le prix actuel du XRP pourrait une nouvelle fois exciter les ambitions de ceux qui espèrent le voir poursuivre sa tendance haussière, depuis son siège de 3e cryptomonnaie par capitalisation (hors stablecoins). Les paris sont apparemment lancés.

Source : Bybit

