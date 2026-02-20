Pourquoi le MORPHO grimpe-t-il de 30 % en 7 jours ?

Après une envolée de plus de 30 %, le MORPHO s'affiche comme la meilleure performance du top 100 crypto en 7 jours. Quelles nouvelles motivent cette hausse ?

Le MORPHO a le vent en poupe

Dans un contexte de bear market, toute performance à 2 chiffres d'une crypto du top 100 est suffisamment notable pour être soulignée. Ces derniers jours, c'est donc le token MORPHO, du protocole de finance décentralisée (DeFi) éponyme, qui se fait remarquer. En effet, le prix du MORPHO affiche une hausse de plus de 30 % sur les 7 derniers jours et même de 37,27 % depuis le 12 février :

Cours du MORPHO en données quotidiennes

Plusieurs raisons peuvent expliquer cet engouement autour du token, à commencer par une annonce conjointe la semaine dernière avec Ondo Finance. Depuis le 12 février, il est ainsi possible d'utiliser les versions tokenisées de l'Ondo Global Market des ETF SPY et QQQ, comme collatéral sur la plateforme de prêts et d'emprunts de Morpho.

Hier, nous revenions aussi sur la nouveauté de Coinbase, permettant l'emprunt d'USDC contre des garanties en XRP, ADA, LTC et DOGE. Derrière ce produit de lending, nous retrouvons là l'infrastructure de Morpho.

Au fil des mois, le protocole a ainsi conclu de nombreux partenariats, lui permettant de se positionner aujourd'hui comme la 6e plus grande application de finance décentralisée de l'écosystème en matière de valeur totale verrouillée (TVL). À l'heure de l'écriture de ces lignes, les données de DefiLlama rapportent que cette TVL s'élève à 5,7 milliards de dollars.

Mercredi, les équipes de l'outil d'analyse on-chain Token Terminal soulignaient également une croissance impressionnante de la part de TVL impliquant du collatéral sous forme d'actifs du monde réel tokenisés (RWA). Et pour cause, cette part est passée de 0 à 400 millions de dollars en moins d'une année :

Tweet de Token Terminal

Malgré ces bonnes performances du moment, le MORPHO n'échappe néanmoins pas aux difficultés rencontrées par le reste du marché, notamment avec une chute de 64,6 % depuis son plus haut historique (ATH) à 4,17 dollars le 17 janvier 2025. Ainsi, si le protocole en tant que tel offre des cas d'usage intéressants, il conviendra toutefois de rester prudent vis-à-vis du token, comme avec les autres altcoins.

Sources : TradingView, X

