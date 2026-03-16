Depuis 2020, la finance décentralisée a explosé. Le marché du lending onchain, en particulier, est passé de 100 millions à 54,7 milliards de dollars, mais pas assez pour convaincre les acteurs institutionnels. Il manquait une filet de sécurité comme des taux fixes. Mais de quoi s'agit-il exactement ?

Morpho annonce des taux fixes pour la finance décentralisée : une première

Jeudi 12 mars, Morpho a annoncé, par la voix de son PDG Paul Frambot, le lancement de « marché à taux fixes à grande échelle ». Une révolution pour la finance décentralisée (DeFi), où les taux variables faisaient loi. Et de quoi combler l'écart avec la finance traditionnelle.

Morpho est un protocole de DeFi spécialisé dans le onchain lending (prêt d'argent onchain). Des prêteurs et des emprunteurs sont mis en relation sans intermédiaire, via la blockchain. Il s'agit là du métier traditionnel des banques.

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Historiquement, ces dernières regroupent l'épargne d'une partie de leurs clients pour fournir des prêts à une autre partie. Seulement, le système financier classique repose sur une quantité importante d'intermédiaires, et donc de frais.

In fine, les comptes courants et les livrets d'épargne ne rapportent quasiment plus rien aux clients des banques. Au contraire, la plupart des comptes bancaires sont payants.

La finance décentralisée propose une nouvelle version, sans intermédiaire, plus rapide et moins chère. Grâce à cette promesse, le lending onchain est passé d'un petit marché de niche à un pilier de la finance mondiale.

Les taux variables, étape nécessaire de la DeFi

Aujourd'hui, le lending représente 54,7 milliards de dollars déposés et prêtés (TVL), dont 7 chez Morpho ; ce qui fait de l'acteur français le numéro 2 mondial. De ce fait, de plus en plus d'acteurs institutionnels s'y intéressent et les deux mondes (DeFi et TradFi) tendent à fusionner, lentement mais sûrement.

Seulement, voilà : la DeFi peut faire peur à la finance traditionnelle (TradFi), et à ses acteurs institutionnels. En particulier à cause d'un point : les taux d'intérêts variables.

Dans la finance traditionnelle, la plupart des prêts reposent sur des modalités fixes. Les ambitions à long terme ne peuvent tout simplement pas être financées avec des capitaux susceptibles d'être retirés à tout moment. Paul Frambot, PDG de Morpho

Mais alors, pourquoi la DeFi n'a-t-elle pas été construite directement sur le modèle des taux fixes de la finance traditionnelle ? Pour trois raisons.

👉 Qu'est-ce que le protocole Morpho ?

Au commencement de la DeFi, le marché était extrêmement jeune ; ce qui signifie l'absence d'acteurs spécialisés, d'experts et de liquidité. Des rôles essentiels afin d'offrir un marché de lending opérationnel avec des taux fixes.

« Les premiers utilisateurs de la DeFi étaient, pour la plupart, des utilisateurs passifs », explique Paul Frambot. « Il n'y avait pas assez de joueurs spécialisés capables de gérer activement le risque à grande échelle, ni assez de liquidité pour attirer des acteurs sophistiqués. »

Mais ce n'est pas la seule raison. Il poursuit : « Les frais de réseau étaient trop élevés : cela imposait une comptabilité à indice unique avec un taux variable, commun à chaque utilisateur. » Les taux fixes étaient donc impossibles dans un premier temps.

En réalité, une troisième raison émerge : les taux variables correspondaient parfaitement aux besoins du marché d'alors. Ils étaient notamment « puissants pour amorcer la liquidité onchain », permettant ainsi à ce jeune secteur de se développer.

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Aujourd'hui, la Finance Décentralisée a changé

Après être passé d'une centaine de millions de dollars de TVL à plus de 54 milliards, le secteur du lending onchain ne joue plus dans la même catégorie. Notamment grâce à des acteurs comme Morpho :

Les taux fixes à grande échelle nécessitent la bonne répartition des rôles, un écosystème actif et une infrastructure véritablement neutre. Morpho a passé quatre ans à construire les trois. Paul Frambot, PDG de Morpho

Grâce à sa croissance exponentielle, le lending onchain dispose désormais d'acteurs professionnels capables d'assurer les différents rôles. À savoir une infrastructure réseau immuable, incarnée par Morpho, et des gestionnaires indépendants qui « évaluent les prix, allouent les capitaux et gèrent les expositions at scale, chaque jour. »

Paul Frambot conclue : « il est désormais temps d'externaliser également la gestion des taux. »

Le futur de la DeFi

Un nouveau produit va donc voir le jour. Si son nom n'est pas encore dévoilé, nous connaissons déjà ses ambitions : « Proposer des taux fixes directement sur la blockchain, et faire croître le marché du prêt décentralisé à une échelle sans précédent. »

Il s'agit de l'étape la plus significative que Morpho ait franchie à ce jour : elle fait sortir le lending onchain de sa sphère crypto-native pour lui conférer un niveau institutionnel, ouvert à tout allocateur, trésorerie ou institution financière. Paul Frambot, PDG de Morpho

Ce changement intervient dans un contexte général de maturation du secteur de la finance décentralisée. Que ce soient la DeFi ou la TradFi, les deux mondes ont trouvé un terrain d'entente après de nombreuses années d'incompréhension.

À présent, leur cohabitation est évidente. Une seule question demeure : quelle entreprise osera sauter le pas en premier et étendre son empire sur la finance de demain ?

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Source : Paul Frambot sur X

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