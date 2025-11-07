Plus de la moitié des hedge funds ont investi dans la crypto

Selon un récent rapport, les cryptomonnaies intéressent de plus en plus les structures traditionnelles d’investissement comme les hedge funds. Plus de la moitié d’entre eux sont déjà activement exposés aux cryptomonnaies, et ce n’est qu’un début.

55 % des hedge funds sont exposés aux cryptomonnaies

Il y a les impressions et les tendances, puis il y a les faits mesurés à l'aide de chiffres et de rapports détaillés. C'est dans cette seconde catégorie que se trouve le 7e rapport annuel mondial sur les hedge funds crypto récemment publié par l'Alternative Investment Management Association (AIMA), présentée comme la plus grande association mondiale de gestionnaires d’investissements alternatifs.

Un document destiné à mesurer l'implication des fonds spéculatifs au sein de l'adoption actuelle et grandissante des cryptomonnaies, dans un environnement réglementaire présenté comme favorable depuis l'ouverture enclenchée par l'administration Trump dans le domaine.

Le chiffre le plus marquant laisse peu de doute sur la dynamique enclenchée, avec une proportion de ces hedge funds qui vient de passer pour la première fois la barre des 50 % effectivement exposés aux cryptomonnaies. En effet, ce sont désormais 55 % d'entre eux qui sont entrés dans cette course, contre seulement 47 % au cours de l'année 2024.

Dans les faits, ce changement de dynamique concerne actuellement 7 % des portefeuilles gérés par ces hedge funds, selon une enquête menée auprès de 122 investisseurs et gestionnaires de fonds au cours des six premiers mois de 2025.

Un intérêt croissant pour la tokenisation

Malgré tout, la part des cryptomonnaies impliquées dans les hedge funds reste modeste, puisque ces crypto-actifs représentent toujours moins de 2 % de leurs actifs sous gestion (AUM). Une quantité qui devrait toutefois largement augmenter au cours de l'année prochaine selon plus de 70 % d'entre eux.

La raison de ce revirement annoncé ? Les « bases d’une stabilité réglementaire à long terme » posées par les États-Unis au cours de l'année écoulée qui ouvre de nouvelles perspectives stratégiques pour les gestionnaires de ces fonds spéculatifs, avec 4 points essentiels mis en avant dans le rapport de l'Alternative Investment Management Association (AIMA) au sujet des cryptomonnaies :

Une volonté d’investir plus importante (57 %) ;

Un intérêt croissant des investisseurs (29 %) ;

Un meilleur accès aux services bancaires (14 %) ;

Une expansion de leurs opérations aux États-Unis (14 %).

Pour James Delaney, directeur général de la gestion d’actifs à l’AIMA, l’incertitude réglementaire représentait jusqu'à présent un frein majeur à une adoption institutionnelle plus large des cryptomonnaies. Une situation qui a définitivement changé cette année.

L’enquête de cette année marque un tournant : les crypto-actifs passent de la marge au cœur de l’investissement institutionnel. À mesure que des règles plus claires émergent sous la nouvelle administration américaine et que les infrastructures de marché se consolident, la confiance, les capitaux et la conviction dans cette nouvelle classe d’actifs sont clairement en hausse. James Delaney

Au centre de cette adoption des cryptomonnaies pointe également le principe de tokenisation « pour la gestion des liquidités et des garanties ». Plus de 33 % des hedge funds interrogés mènent ou explorent activement des initiatives dans le domaine, alors que 52 % d'entre eux manifestent un intérêt évident pour cette fonctionnalité en capacité d'offrir un meilleur accès aux investisseurs et une plus grande efficacité opérationnelle.

Source : AIMA

