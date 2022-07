Plus de 18 millions de dollars de NFTs des collections du BAYC sont indiqués comme volés sur OpenSea

Beetle, un utilisateur de Twitter, a mis en place un outil afin que les utilisateurs de la plateforme d'analyse Dune puissent voir en temps réel quels tokens non fongibles (NFTs) sont catégorisés comme volés sur OpenSea, la plus grande place de marché dédiée aux NFTs.

in an attempt to make these assets visible to the public, I created a dashboard of all stolen BAYC, MAYC, BAKC, Clonex, Moonbirds, and Azuki token IDs + txns

Et le résultat est sans appel : le nombre de NFTs considérés comme volés ou suspicieux ainsi que leur valeur en dollar sont considérables.

En ce qui concerne les collections du Bored Ape Yacht Club (BAYC) et Mutant Ape Yacht Club (MAYC), 2 des plus importantes collections de NFTs sur le marché et toutes 2 créées par la firme Yuga Labs, le montant des NFTs concernés est évalué à plus de 18,5 millions de dollars.

Ainsi, 130 NFTs du BAYC (sur un total de 10 000) et 268 NFTs du MAYC (sur un total de 19 423) sont indiqués comme suspicieux. Cela arrive lorsque leurs anciens propriétaires contactent OpenSea pour déclarer les NFTs comme volés.

Si nous ajoutons les autres collections de NFTs listées par Beetle, soit 153 Azuki, 202 CloneX ainsi que 70 Moonbirds, cela ajouterait 6,9 millions de dollars au montant des NFTs déclarés volés sur la plateforme sur certaines de ses plus grandes collections. Le montant total s'élèverait ainsi à plus de 25,4 millions de dollars selon le prix plancher (floor price) actuel.

La plateforme OpenSea, en plus de marquer certains NFTs comme volé ou suspicieux suite à une déclaration d'un utilisateur, peut également suspendre l'achat, la vente ou le transfert de tel ou tel NFT concerné sur sa place de marché. Ainsi, nous pouvons lire sur la page dédiée aux conditions de service du site :

Un certain nombre d'utilisateurs de la plateforme n'ont pas manqué de critiquer ce type de fonctionnement. Pour eux, OpenSea présente ici un système trop centralisé, de par son pouvoir trop important de pouvoir geler certains actifs comme bon lui semble.

Toutefois, une telle structure, qui semble effectivement faite pour protéger ses propres utilisateurs avant tout, peut également présenter certains défauts, comme a pu le faire remarquer Franklin, un utilisateur de Twitter connu dans le milieu du BAYC :

Infinite money glitch:

Step 1: Sell my ape

Step 2: Tell OpenSea that I got it stolen so they can mark it as suspicious and lock it on their site

Step 3: Buy my ape back for cheaper on another marketplace

Step 4: Contact OpenSea so they can unlock my ape

Step 5: Repeat https://t.co/u2t4We6eAq

— Franklin 🅱️uilding 57 apes (@franklinisbored) July 2, 2022