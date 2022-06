Les NFTs BAYC pourraient être la cible d’une nouvelle attaque, selon le cofondateur de Yuga Labs 

Yuga Labs s’est fait remarquer avec ses collections de NFTs, Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC) et Bored Ape Kennel Club (BAKC). La société, valorisée aujourd’hui à plus de 4 milliards de dollars, détient également les collections CryptoPunks, Meebits et Otherdeed, cette dernière constituée de NFTs de terrains liés au métavers Otherside.

Le 25 avril dernier, le compte Instagram de Yuga Labs a été victime d’un piratage informatique. Une fois aux manettes de ce compte, les hackers ont publié un lien de phishing dirigeant vers une copie du site internet de BAYC sur lequel les détenteurs d’Ape étaient invités à se connecter à leur compte MetaMask. Au total, 133 NFTs ont ainsi été dérobés, pour une valeur estimée, à l’époque, de trois millions de dollars.

L’histoire s’est répétée ce 4 juin, sur le serveur Discord de BAYC cette fois. Le compte de Boris Vagner, community manager sur la plateforme, a été usurpé et a permis aux malfrats de subtiliser 32 NFTs pour un butin total estimé à 354 000 dollars.

Suite à ce hack, les équipes de Yuga Labs ne sont pas restées muettes et ont dénoncé les failles de sécurité du réseau Discord. Elles ont en outre rappelé qu’elles ne proposaient pas de mint surprise et ont enjoint leur communauté à redoubler de vigilance.

👉 Plus d'infos sur les tokens non fongibles (NFTs)

Ce dimanche, dans un tweet, le cofondateur de Yuga Labs, Gordon Goner, a dit craindre une nouvelle attaque, suivant le même mode opératoire que les précédentes, mais sur Twitter cette fois. A ce propos, il a déclaré :

We’ve received credible information that there may soon be an attack on our social media accounts, using an inside source at @Twitter to bypass our security.

There are no surprise mints. Ever.

— GordonGoner.eth (@GordonGoner) June 11, 2022