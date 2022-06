Selon un des co-fondateurs du BAYC, la plateforme Discord est inadaptée au Web 3.0

Greg Solana, un des co-fondateurs du Bored Ape Yacht Club (BAYC) qui œuvre sous le pseudonyme Gordon Goner, a déclaré via Twitter que le logiciel de messagerie instantanée Discord était inadapté au Web 3.0.

Discord isn’t working for web3 communities. We need a better platform that puts security first.

Une annonce qui fait suite au récent hack du compte Discord du community manager, qui a entraîné le vol de plus de 200 ETH (environ 359 000 dollars au cours actuel) sous forme de tokens non fongibles (NFTs) de certains membres du serveur. Un serveur dont l'accès est d'ailleurs réservé aux détenteurs de NFTs d'une des collections du BAYC.

Yuga Labs, la société mère du Bored Ape Yacht Club, a déclaré que ses équipes enquêtaient encore sur les raisons précises du hack, tout en incitant les utilisateurs impactés à la contacter par mail, sans mentionner explicitement pourquoi. Un dédommagement pourrait logiquement être envisagé dans la mesure où le lien de phishing a été émis depuis le compte d'un membre de l'équipe officielle.

Certains internautes n'ont pas manqué de répondre au tweet de Gordon Goner pour dire que le phishing était plus ou moins impossible à éviter, et que c'était aux détenteurs de NFTs de prendre les précautions nécessaires afin de ne pas se faire avoir. D'autres ont répondu qu'il était possible d'implémenter des mesures de sécurité basiques directement au sein des serveurs Discord.

.@GordonGoner you just need to use the technology better. Hit me up if you want an audit or implementation.https://t.co/zybdI0eICl

— cory.eth (@cory_eth) June 4, 2022