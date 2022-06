PayPal : Les utilisateurs américains peuvent transférer des cryptomonnaies

PayPal informe qu’une partie de ses utilisateurs américains, peuvent désormais envoyer et recevoir des cryptomonnaies depuis leur compte. Dans les semaines à venir, ces fonctionnalités s’ouvriront peu à peu au reste des États-Unis :

We’re excited to announce that PayPal will begin supporting the transfer of cryptocurrencies between PayPal and other wallets and exchanges. This feature is rolling out to all eligible US customers in the coming weeks. Learn more: https://t.co/PelvFv7eRW pic.twitter.com/YkzPOV7teq

— PayPal (@PayPal) June 7, 2022