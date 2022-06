Beaugrenelle : le premier centre commercial français à accepter les paiements en cryptomonnaies

Le premier centre commercial à accepter les cryptomonnaies

Le centre commercial Beaugrenelle, situé à Paris, va accepter le paiement en cryptomonnaies à partir de ce mercredi 8 juin, grâce à une carte cadeau.

L’enseigne, qui compte près de 110 magasins, s’est associée avec la startup française Lyzi. Cette dernière développe une application qui facilite le paiement en cryptomonnaies.

En pratique, les clients devront acheter une carte cadeau avec leurs actifs numériques et il sera possible de payer avec du Bitcoin (BTC), de l’Ether (ETH) et 19 autres cryptomonnaies. En ce sens, le communiqué précise :

« Le centre proposera ainsi à ses clients d’utiliser leurs cryptomonnaies pour régler leur carte cadeau, utilisable dans toutes les boutiques et tous les restaurants des bâtiments Magnetic et Panoramic de la rue Linois du XVe arrondissement de la capitale. »

C’est donc un moyen indirect de payer en cryptomonnaies, mais qui reste notable dans une France historiquement frileuse face au secteur.

Un accompagnement des clients pendant un mois

Dans cette démarche, la startup sera présente, pour une durée d’un mois, pour expliquer aux clients le fonctionnement de l’application. L’objectif étant de les familiariser avec ce nouveau mode de paiement.

Par ailleurs, il convient de souligner que Lyzi travaillera en collaboration avec Zebitex. En effet, la fintech n’est pas encore enregistrée en tant que prestataire sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’autorité des marchés financiers (AMF).

Quoiqu’il en soit, le paiement en cryptomonnaies est en train de se démocratiser. D’ailleurs, Damien Patureaux, PDG de Lyzi, indique :

« Nous sommes convaincus que la blockchain doit être une composante indispensable de l’écosystème financier et retail. Nous comptons déjà 1500 points de vente connectés en pré-commercialisation. »

Source : site de BFM TV

