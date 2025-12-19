Un particulier a réussi à transformer 86 dollars en 3,152 bitcoins en moins de 2 heures grâce au service EasyMining de NiceHash. En utilisant un simple forfait de location de puissance de calcul, il a trouvé un bloc et remporté une récompense de plus de 270 000 dollars.

Un particulier transforme 86 dollars en 3,152 Bitcoins grâce à EasyMining

Ce 18 décembre 2025, un anonyme a réussi à miner un bloc entier, remportant une récompense de 3,152 BTC, soit environ 270 000 dollars, avec une mise initiale de seulement 86 dollars.

L’événement s’est produit via la plateforme NiceHash, plus précisément grâce à son service EasyMining. Ce mineur chanceux a utilisé le Gold M Package, cette offre permet à n’importe qui de louer temporairement de la puissance de calcul sans posséder de matériel.

Bloc numéro 928 351 trouvé

Il a ainsi trouvé le bloc numéro 928 351, décrochant la totalité de la récompense dédiée au mineur qui réussit à valider un bloc.

Qu’est-ce que le Gold M Package ? Le Gold M Package est l’un des forfaits proposés sur EasyMining, permettant de louer une puissance de minage Bitcoin ou d'autres cryptomonnaies sur une durée courte. Il cible les utilisateurs qui veulent tenter leur chance sans gérer la complexité technique habituelle du minage. Bien que les chances de succès soient très faible, le réseau Bitcoin repose sur une preuve de travail probabiliste qui donne une change à tout le monde en proportion de leur puissance de calcul.

Cet exploit rappelle que le protocole Bitcoin reste ouvert et équitable : il récompense ceux qui sécurisent le consensus de la blockchain, quelle que soit leur taille. Si ce genre d'événements reste rare, il cultive l’imaginaire collectif autour de Bitcoin et entretient sa désirabilité.

Miner du Bitcoin à la maison c'est à la portée de tout le monde

Face au minage délégué à distance via des services comme EasyMining, une autre approche attire une communauté grandissante : le home mining, notamment avec de petites machines comme les Bitaxes.

Ce projet open source, né de l’initiative de bidouilleurs et de bitcoiners convaincus, permet de miner du Bitcoin depuis chez soi, à très faible coût matériel… mais à rendement quasi nul.

Selon les modèles, un Bitaxe peut s'acheter à partir de 150 euros et consomme environ 15 à 20 watts, l’équivalent d’une box internet, et offre une puissance de 500 GH/s à 1 TH/s. Des modèles plus récents, plus performants mais aussi plus coûteux, sont également facilement trouvable par différents vendeurs notamment dans la boutique Bitcoin Bazar dans le quartier de Montmartre à Paris.

C’est très peu puissant comparé aux ASICs industriels modernes, mais c’est suffisant pour débuter à miner, comprendre le protocole Bitcoin, et même, avec beaucoup de chance, miner un bloc.

Des mineurs l'ont prouvé : au mois de juillet 2024, un particulier a trouvé le bloc #853742 avec une poignée de Bitaxes. Au mois de mars suivant, un autre a fait de même avec le bloc #887212, empochant plus de 3 BTC. Ces histoires sont évidemment des exceptions, à puissance équivalente, un particulier mettrait en moyenne 3 500 ans à trouver un bloc.

Mais soyons clairs : le minage domestique n’est pas rentable. Le coût de l’électricité chez les particuliers est bien plus élevé que celui des fermes industrielles, souvent installées à proximité de surplus énergétiques ou de barrages hydroélectriques.

En Europe, miner chez soi revient à perdre de l’argent. Pour autant, le Bitaxe continue de séduire et incarne un minage éducatif, souverain, et décentralisé, voulant rivaliser avec les grandes fermes de minage en s'installant chez des milliers de particuliers autour du monde.

Sources : NiceHash, mempool.space,

