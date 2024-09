Une boutique Bitcoin ouvre ses portes à Paris – Livres, hardware, vêtements, décoration, c'est le Bitcoin Bazar

Jusqu’à récemment, la seule manière pour un Bitcoiner de se procurer du matériel lié au BTC était de passer par des services en ligne ou d'assister à des conférences, en espérant que les boutiques présentes proposent les produits recherchés. Désormais, ce problème est résolu pour la communauté Bitcoin en France.

Le Bitcoin Bazar a récemment ouvert ses portes à Paris, une boutique située au 27 rue Eugène-Carrière dans le 18e arrondissement, est ouverte 7 jours sur 7 et propose une grande variété de produits liés à Bitcoin :

Nous avons interrogé le créateur de cette boutique, qui nous a partagé son ambition et ses objectifs :

« D’un point de vue personnel, c’est surtout l’envie de ne pas retourner à la "fiat mine" qui m'a donné envie de créer ce projet. Ça n'avait jamais été fait, du moins à ma connaissance, donc pourquoi ne pas essayer de benchmark ce marché ? [...] Je me suis donnée un an pour essayer de prendre la température et de découvrir s’il y a suffisamment de Bitcoiners à Paris et en France, pour qu’un tel projet soit viable. »