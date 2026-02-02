Suite à une absence d’accord sur certains points centraux du budget annuel du gouvernement américain, les États-Unis ont enclenché un nouveau « shutdown » durant le week-end, présenté comme partiel. Qu’est-ce que cela implique pour le Bitcoin et le marché des cryptomonnaies ?

Les États-Unis face à un nouveau shutdown

Alors que le gouvernement américain avait déjà subi le plus long shutdown de l'histoire du pays en novembre dernier, il semble que le spectre d'une nouvelle fermeture administrative soit en cours en ce début d'année, suite au déclenchement d'une paralysie budgétaire durant le week-end.

En effet, le Congrès n'a pas réussi à trouver un accord sur le financement fédéral avant la date limite du 31 janvier. Toutefois, certaines administrations bénéficient cette fois d'une situation plus favorable puisque leur budget annuel a tout de même été validé à temps, comme par exemple dans le cas du département de l’Agriculture, du pouvoir législatif ou de la Justice. Ce n'est pas le cas pour la SEC !

Une fermeture partielle qui intervient dans un climat de fortes tensions aux États-Unis, avec comme principal point de friction, le financement du département de la Sécurité intérieure (DHS) qui implique directement la police de l'immigration (ICE) au centre de nombreuses controverses, suite à plusieurs opérations meurtières au cours des dernières semaines.

Les démocrates du Sénat ont visiblement obtenu un accord qui permettrait de suspendre ce seul financement - à négocier au cours des prochaines semaines - en validant tous les autres jusqu'au 30 septembre. Une bonne option pour Donald Trump qui affirme sur son réseau Truth Social que « la seule chose capable de ralentir [son] pays est une nouvelle fermeture longue et dommageable du gouvernement ».

Une fermeture express qui pourrait s'avérer positive pour le Bitcoin ?

Dans les faits, le blocage actuel pourrait bien se résoudre dès ce début de semaine. En effet, suite aux modifications apportées dans le cadre de l'accord passé avec les démocrates, la version finale du projet doit encore repasser devant le Sénat ce lundi, avec une possible fin immédiate.

Une rapidité qui pourrait bien faire de ce shutdown, l'un des plus courts de l'histoire des États-Unis, d'autant plus du fait de son déclenchement durant le week-end. Toutefois, ce nouvel écueil américain n'a pas manqué de fragiliser encore un peu plus le marché crypto, avec un passage simultané du Bitcoin sous le niveau des 80 000 dollars.

Un simple « trou d’air », selon l'investisseur Raoul Pal, qui explique comment « les signaux indiquent que ce shutdown sera résolu cette semaine, et que ce sera le DERNIER obstacle majeur du côté de la liquidité ». Une bonne nouvelle pour le cours du BTC, car « le temps reste plus important que le prix » pour ce genre d'actif.

La hausse de l’or a essentiellement aspiré toute la liquidité marginale du système, celle qui aurait autrement afflué vers le BTC et le SaaS. Il n’y avait tout simplement pas assez de liquidité pour soutenir tous ces actifs, donc les plus risqués ont pris cher. Raoul Pal

Selon Raoul Pal, la perspective d'une résolution rapide du shutdown pourrait signifier la fin des turbulences de ces dernières semaines, et un retour imminent à « un fonctionnement normal ».

