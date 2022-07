Les mixeurs de cryptomonnaies atteignent un record d’utilisation en 2022

L’utilisation de mixeurs de cryptomonnaies a atteint un record en 2022, selon un rapport de Chainalysis. Et l'on note une évolution dans les adresses majoritaires qui y envoient leurs fonds. Zoom sur ce secteur peu connu de l’écosystème, et sur les entités qui en font usage.

L’utilisation de mixeurs de cryptomonnaies en hausse en 2022

Le rapport de Chainalysis est sans surprise très pro régulation, l’entreprise tentant par ailleurs de « démixer » des transactions à travers ses services. Mais il donne un bon aperçu de l’évolution des mixeurs de cryptomonnaies, et de leurs usages réels.

Pour rappel, les mixeurs (ou « tumblers ») sont des plateformes permettant d’anonymiser les transactions en Bitcoin (BTC) ou dans d’autres cryptomonnaies. Ils tirent leur nom du procédé initial, qui consistait à mélanger les pièces les unes avec les autres.

Les mixeurs sont bien sûr utiles aux personnes qui souhaitent discrètement faire transiter des fonds en cryptomonnaies, mais comme le souligne Chainalysis, ce ne sont pas toujours des fonds issus d’actes criminels. Les plateformes peuvent en effet être utilisées par des personnes vivant dans des pays totalitaires ou bien n’ayant pas autorisé les cryptomonnaies. La volonté de ne pas laisser de traces peut également être vue comme une fin en soi, en particulier pour les utilisateurs proches des idéaux initiaux des cypherpunks.

Une fois ce contexte posé, on peut quand même souligner que 10% des fonds envoyés sur les mixeurs viennent de sources illicites. Moins de 1% proviennent des plateformes d’échange à haut risque, des plateformes de paris, des exchanges en pair à pair, de la DeFi et des plateformes d’échanges centralisées. On notera cependant que Chainalysis ne fait pas état de la part restante, qui n’est probablement pas analysable.

👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce qu’un Bitcoin tumbler, ou mixeur ?

Des volumes également en hausse

La valeur reçue par les mixeurs avait atteint un pic en début d’année 2022, avant de plonger suite à la chute des cours de cryptomonnaies. Le 19 avril, la moyenne des fonds envoyés sur les mixeurs atteignait un record absolu de 51.8 millions de dollars :

Figure 1 : évolution de la valeur envoyée aux mixeurs de cryptomonnaies

Si l’on se penche sur l’origine des fonds reçus, on voit que les usages ont changé ces dernières années. Depuis 2021, la finance décentralisée (DeFi) est désormais un canal important, et l’on note également une percée des plateformes d’échange centralisées :

Figure 2 : origine des fonds envoyés sur les mixeurs de cryptomonnaies

On note aussi une percée des adresses illicites, les fonds ayant doublé depuis l’année dernière selon Chainalysis :

« Les adresses illicites représentent 23% des fonds envoyés aux mixeurs en 2022, contre 12% l’année dernière. »

👉 À lire également – Crypto-criminalité : 93 % des actifs obtenus de manière illicite ont été volés

Découvrir NordVPN

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Quels criminels utilisent les mixeurs de cryptomonnaies ?

Le rapport se penche également sur les types d’activités criminelles ayant conduit à ces transactions. Ces dernières années, la majorité du volume vient de plateformes faisant l’objet de sanctions, à l’instar de places de marchés du darknet comme Hydra Market. Le deuxième secteur le plus important en termes de volume est représenté par les fonds volés :

Figure 3 : catégorie des adresses ayant envoyé des fonds à des mixeurs

Autres données intéressantes : dans la catégorie « entités faisant l’objet de sanctions », de grands groupes criminels représentent une part très importante du volume pour 2022, qui est moins hétérogène qu’on pourrait le penser. Ainsi, Hydra Marketplace représente plus de 50% des fonds venus d’entités sanctionnées envoyés aux mixeurs en 2022. Le groupe nord-coréen Lazarus, très souvent associé à des hacks d’ampleur, représente quant à lui 30%. On notera aussi les 18% de Blender.io, qui est lui-même un mixeur associé à Lazarus :

Figure 4 : les entités faisant l’objet de sanctions qui ont utilisé des mixeurs en 2022

Chainalysis note par ailleurs une percée des entités nord-coréennes. Ce n’est pas vraiment une surprise : cela fait des années que l’on observe un recours de ce pays aux cryptomonnaies, avec notamment des attaques ciblant des plateformes d’échange centralisées.

👉 Sur le même sujet –Les États-Unis sanctionnent le mixeur Blender.io, l’accusant d’aider la Corée du Nord dans ses hacks

La place des mixeurs dans l’écosystème

Disposer de moyens de préserver sa vie privée est globalement un acquis, en particulier dans le secteur des cryptomonnaies, qui s’est construit avec cet idéal en tête. Les mixeurs ont donc leur rôle à jouer, et ce même s’ils sont utilisés par des criminels. Ces données rappellent aussi quelque chose qu’il est bon de répéter : la majorité des cryptomonnaies ne sont pas réellement anonymes, et il faudra passer par des services annexes pour ne pas laisser de traces.

On ne manquera pas non plus de souligner que l’activité criminelle ne représente plus que 0.15% des transactions en cryptomonnaies. Un chiffre qu’il convient de garder en tête lorsque régulateurs et analystes soulignent la prétendue dangerosité du secteur.

👉 Découvrez aussi –L’agence de surveillance financière russe souhaite surveiller les transactions en cryptomonnaies de plus près

Source données et graphiques : Chainalysis

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.