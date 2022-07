L'agence de surveillance financière russe souhaite surveiller les transactions en cryptomonnaies de plus près

La Rosfinmonitoring, l'organisme en charge de surveiller le marché financier russe et de lutter contre les crimes d'ordre financier, travaille afin de surveiller davantage les transactions effectuées en cryptomonnaies, notamment via un logiciel dédié. Le directeur de l'agence plaide en faveur d'une régulation à échelle globale afin de mieux pister ce type d'échange.

Les transactions en cryptomonnaies russes bientôt sous les radars

D'après une information exclusive de nos confrères de Reuters, la Rosfinmonitoring, le principal organe de surveillance financière russe, souhaite améliorer ses capacités à surveiller les transactions en cryptomonnaies effectuées au sein de la Russie.

Selon Yuri Chikhanchin, le responsable de l'organisme, un logiciel aurait été créé afin de tracer ce type de transaction et aurait d'ores et déjà permis de faire la lumière sur certaines affaires d'ordre criminel. Toutefois, l'analyse poussée de données on-chain induit quelques barrières, et il paraît nécessaire, selon Chikhanchin, de s'accorder sur une régulation à échelle internationale :

« C'est très difficile lorsque les comptes de cryptomonnaies entrent dans une zone non réglementée et que nous ne comprenons pas qui se trouve à l'autre bout. [...] Mais je pense que nous allons quand même résoudre cette tâche. »

Le futur des cryptomonnaies demeure toujours incertain pour le pays de l'Est, sujet de tension entre la Banque centrale russe, farouchement opposée à leur développement, et le gouvernement, qui a tendance à s'y montrer beaucoup plus favorable sous réserve d'une régulation adaptée.

À ce sujet, au début de l'année 2022, la Banque centrale de Russie avait émis un rapport visant à interdire totalement les transactions en cryptomonnaies ainsi que le minage, ce à quoi le président Vladimir Poutine s'était opposé, défendant ainsi « les avantages compétitifs » que possédait le pays dans ce secteur.

Anatoly Aksakov, le président du comité de la Douma d'État sur le marché financier, s'est récemment montré en faveur de l'introduction d'un marché de cryptomonnaies au sein de la Bourse de Moscou (MOEX) :

« Bien sûr, il devrait y avoir un marché cryptographique fondé sur les exigences strictes de la banque centrale. Je suggère que ce soit une subdivision de la Bourse de Moscou. »

Source : Reuters

