Le métro de Hong Kong se lance dans le metaverse de The Sandbox (SAND)

MTR Corporation rejoint le metaverse de The Sandbox (SAND)

MTR Corporation, l'entreprise chargée de gérer le réseau du métro de Hong Kong, vient d'annoncer son arrivée dans le metaverse. La firme, détenue majoritairement par le gouvernement hongkongais, a noué un partenariat avec The Sandbox (SAND), l'un des mondes numériques les plus populaires.

MRT se vante de devenir « le premier opérateur de transport mondial » à se lancer dans le metaverse. Né à Hong Kong, MTR s'est également développé à l'étranger, en prenant en charge des métros au Royaume-Uni, en Chine, en Suède et en Australie.

Dans le cadre de ce partenariat, le gestionnaire de métro va développer « un espace virtuel axé sur les chemins de fer pour créer des expériences uniques, amusantes et immersives ». Plus concrètement, MTR annonce la création d'une station de métro virtuelle.

Au sein de cette station, les utilisateurs pourront conduire un train, faire un voyage en métro, visiter un musée sur l'histoire du réseau ferroviaire ou encore gérer une gare. L'entreprise utilisera également le metaverse pour faciliter l'enseignement des mathématiques, des sciences, de l'ingénierie et de la technologie. MTR s'engage à rendre le monde du métro ludique et amusant.

Pour mener à bien ce projet, l'entreprise a acheté un terrain virtuel dans le metaverse de The Sandbox. Cette initiative fait partie d'une campagne intitulée « Go Smart Go Beyond », qui vise à exploiter les dernières innovations technologiques pour communiquer avec les usagers, notamment les plus jeunes. Dans le communiqué publié par MTR, le Dr Jacob Kam, PDG de l'entreprise, explique :

« Notre incursion dans le metaverse nous permet de construire un lieu amusant afin d'interagir avec notre communauté tout en saisissant des opportunités qui amélioreront notre expérience du monde réel ».

De son côté, Sébastien Borget, le co-fondateur de The Sandbox, affirme que les « transports publics vont jouer un rôle majeur dans l'élaboration de l'avenir du monde réel et du metaverse ».

The Sandbox (SAND) enchaîne les partenariats

Ces derniers mois, The Sandbox a noué plusieurs partenariats avec des entreprises renommées en profitant de l'engouement suscité par le metaverse. Par exemple, le géant bancaire HSBC a rejoint le metaverse de The Sandbox en mars afin de communiquer avec les fans de jeu vidéo et de sport.

Plusieurs groupes français se sont également lancés dans ce monde virtuel, dont Axa France et Carrefour. Rappelons aussi que The Sandbox a passé un accord avec Ledger afin de promouvoir la sécurité au sein des mondes numériques accessibles en réalité virtuelle.

Fort de ces partenariats prestigieux, The Sandbox ambitionne de lever 400 millions de dollars dans un avenir proche. Grâce à ce nouveau tour de table, le metaverse communautaire prévoit de recruter des collaborateurs et de racheter des firmes prometteuses du secteur. En s'appuyant sur cette stratégie d'expansion, The Sandbox espère distancer ses principaux concurrents, dont Decentraland (MANA).

Source : MTR Corporation

