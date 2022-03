OpenSea, The Sandbox et Sotheby's font partie des 100 entreprises les plus influentes selon Time Magazine

OpenSea et The Sandbox sont élus parmi les 100 entreprises les plus influentes au monde

Ce mercredi 30 mars 2022, le Time Magazine, l'un des plus importants magazines d'information hebdomadaires américains, a publié sa « deuxième liste annuelle des entreprises les plus influentes » au monde. Cette initiative vise à mettre « en évidence les entreprises qui ont un impact extraordinaire dans le monde entier ».

« Pour dresser la liste, Time a sollicité des candidatures dans tous les secteurs. […] Les rédacteurs en chef de Time ont ensuite évalué chacune d'elles sur des facteurs clés, y compris la pertinence, l'impact, l'innovation, le leadership, l'ambition et le succès », explique le Time dans un communiqué.

Plusieurs sociétés du secteur des tokens non fongibles (NFTs) et des cryptomonnaies sont visibles dans le classement du Time. C'est notamment le cas d'OpenSea, la principale plateforme d'échange d'oeuvres numériques sur la blockchain.

Comme le souligne le magazine américain, OpenSea s'est imposé comme le numéro 1 des plateformes permettant d'acheter et de vendre des NFTs. La plateforme revendique actuellement plus d'un million d'utilisateurs dans le monde.

Le Time pointe essentiellement du doigt l'essor fulgurant d'OpenSea, qui a « enregistré plus de 14 milliards de dollars de transactions en 2021, soit 646 fois le total de l'année précédente ». Malgré l'émergence de la concurrence, OpenSea reste actuellement le leader du secteur.

Le classement du Time Magazine fait également la part belle à The Sandbox (SAND), le metaverse communautaire rempli de NFTs. L'hebdomadaire considère The Sandbox comme un pionnier des univers numériques grâce à ses nombreux partenariats avec des marques renommées (Axa France, Gucci, Ubisoft, Carrefour...).

Le Time cite aussi les nombreux terrains virtuels vendus dans The Sandbox. La valeur totale des terrains cédés dans le monde numérique avoisine les 2 milliards de dollars, rapporte le magazine. D'après Sébastien Borget, cofondateur du projet, 19 000 des 2,1 millions d'utilisateurs de The Sandbox possèdent un terrain virtuel, un chiffre en hausse de 375% d'une année à l'autre.

Sotheby's, Paxful, Together Labs et Meta font partie du top 100

Le Time Magazine met en également en avant Sotheby's, la maison de ventes aux enchères basée à New York. L'an dernier, la maison d'enchères d'origine britannique s'est ouverte aux NFTs, avec 100 millions de dollars de ventes de jetons non fongibles en 2021. Sotheby's s'est également distingué de la concurrence en ouvrant une galerie d'Art dans le metaverse de Decentraland (MANA) et en acceptant les cryptomonnaies en guise de moyen de paiement.

Enfin, on notera également la présence de Paxful, une plateforme d'échange de cryptomonnaies entre particuliers, de Together Labs, la société qui émet la devise VCOIN destinée au metaverse, et de Meta (ex-Facebook), le géant du numérique.

Ce n'est pas la première fois que le Time met en avant des acteurs du monde des cryptomonnaies. L'an dernier, l'hebdomadaire américain avait déjà élu Vitalik Buterin, l'illustre cofondateur d'Ethereum (ETH), comme l'une des personnes les plus influentes au monde.

Source : PR Newswire, Time Magazine

