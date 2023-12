Intelligence artificielle et cryptomonnaies : attention aux arnaques en 2024

L’intelligence artificielle (IA) a déjà commencé à être utilisée pour des arnaques avérées, pour des tentatives de hameçonnage, ou phishing. Celles-ci peuvent désormais être basées sur des « deep fakes », c’est-à-dire des vidéos mettant en scène des personnalités, générées par des IA.

À la mi-décembre, Charles Hoskinson, le responsable de Cardano (ADA), avait ainsi alerté sur une arnaque utilisant son image :

As predicted, Generative AI scams are now here. These will be dramatically better in 12-24 months and hard for anyone to distinguish between reality and the AI fiction https://t.co/u7uaIEUodt

— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) December 15, 2023